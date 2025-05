L'Inter est une équipe qui ne veut pas gagner selon ce journal italien

Dans une Serie A qui semblait à sa portée, l'Inter Milan a multiplié les faux pas, à tel point que la presse italienne remet en question la volonté du club à être titré.

L'Inter s'est-elle sabordée toute seule ? C'est en tout cas ce qu'avance le quotidien italien II Fatto Quotidiano alors qu'il ne reste plus qu'une journée de championnat et que les hommes de Simone Inzaghi n'ont plus leur destin entre leurs mains, Naples étant en tête avec un point d'avance. Les Interistes ont fait preuve d'une grande irrégularité tout au long de la saison. Et à force d'enchaîner les faux pas, et de manquer des occasions de creuser en tête de Seria A, Milan est désormais en position délicate.

En cause, la presse italienne pointe du doigt un manque d'envie criant des Nerazzurri. Les hommes d'Inzaghi ont parfois fait preuve d'arrogance et de suffisance comme si la conquête du titre n'était pas réellement un objectif. Par exemple, de nombreuses fautes professionnelles, à l'image du penalty concédé par Bisseck, ou encore les boulettes d'Acerbi ou Bastoni lors du match nul face à la Lazio (2-2). L'Inter Milan a perdu beaucoup de points face à des équipes moins fortes sur le papier : le Genoa, Monza ou encore Parme par exemple.

Si l'Inter Milan brille en Europe avec la finale de Ligue des champions qui l'opposera au PSG le 31 mai prochain, son attitude en championnat est difficile à expliquer selon cette même presse italienne. Un contraste criant jusqu'aux tribunes où San Siro sonne creux comparé aux immenses soirées de Ligue des champions qu'a offert l'Inter à ses supporters à domicile. Si les Nerazzurri ne parviennent pas à remporter le Scudetto, ils n'auront plus qu'un objectif pour sauver leur saison, remporter la finale de Ligue des champions pour la première fois depuis 2010.