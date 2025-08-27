DIRECT. Liste de Deschamps : Maghnes Akliouche en grosse surprise, découvrez les 23 joueurs

Les Bleus affrontent l'Ukraine et l'Islande dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde dans quelques jours. Découvrez le groupe des 23 pour les deux rencontres.

Pour ce rassemblement, des surprises ou plutôt des nouvelles têtes étaient attendues comme l'attaquant de Liverpool Ekitike, transféré pour 96 millions de Francfort à Liverpool. Mais pas de l'attaquant dans la liste, en revanche, la surprise du chef se nomme Maghnes Akliouche, le joueur de l'AS Monaco qui va honorer sa première convocation et peut être sélection.

L'équipe de France fait son grand retour en septembre et entame une nouvelle campagne très importante, celle des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Les Bleus affronteront dans un premier temps l'Ukraine, le 5 septembre en Pologne, avant de recevoir, au Parc des Princes, l'Islande le 9 septembre.

15:00 - Les absents de la liste On termine ce live avec quelques absents de marque dans cette liste de Deschamps. Benjamin Pavard, Warren Zaire-Emery, Matteo Guendouzi, Randal Kolo Muani sont notamment écartés pour ce rassemblement des Bleus.

14:41 - Les louanges sur Mbappé "Il va bien aujourd'hui, tout va bien, le soleil est là" lance Didier Deschamps. "Je fais le même constat pour lui, il a eu un peu plus de temps pour démarrer par rapport à 2024 où il a changé de club. Cela avait été difficile pour lui mais il a quand même fait une grosse saison malgré l'absence de titre hormis la Supercoupe. Là il est affûté. Il a toujours cet attachement pour l'équipe de France et des responsabilités en tant que capitaine."

14:38 - Kolo Muani, "sa situation est compliquée" "Là il est dans une situation compliquée. Ce n'a pas toujours été simple pour lui mais là il n'a pas de temps de jeu et un entraînement à part. J'espère qu'il va trouver une solution d'ici lundi pour être un joueur actif. Il y a des éléments sur le plan athlétique et sur le temps de jeu qui ne sont pas compatibles avec les exigences internationales. Il n'est pas dans le rythme pour un match international. Déjà que j'ai des joueurs qui ne sont pas et ne peuvent pas être au maximum... Je lui souhaite que la situation se règle d'ici lundi."

14:35 - Pas de Pavard et Kanté, la porte toujours ouverte "Que Kanté soit toujours sélectionnable, c'est le cas. Je l'ai rappelé au dernier Euro et je peux aussi le faire revenir pendant l'année. A un moment j'espère être confronté au fait de le rappeler ou non. On continue de suivre ses matchs et il a fait une très bonne saison en club l'an dernier. Sur son niveau, il n'y a pas de souci, mais ça permet aux autres de s'aguérrir. Sur Pavard ce n'est pas lié à son niveau et ce qu'il peut faire, mais c'est lié à l'utilisation des défenseurs entre axe droit et axe gauche. Upamecano joue à droite, Saliba joue à gauche avec nous. Dans les défenseurs centraux droitiers, ils sont tous exclusivement axe droit. Je préfère aussi avec Lucas Hernandez qui n'a pas un temps de jeu énorme, il a l'expérience et j'ai préféré cette option sur l'axe gauche ou sur le côté gauche si besoin."

14:31 - Giroud de retour ? La réponse de Deschamps "Olivier a été clair. Il a rajouté trois mots qui intéressent les gens avec 'jamais dire jamais'. Je suis heureux qu'il réussisse et il a toujours sa belle cote d'amour. Il a fait ses adieux, il sait qu'il y a une nouvelle génération. Là je lui souhaite que ça continue, c'est toujours agréable de sentir ce soutien populaire et médiatique qu'il n'a pas toujours eu."

14:27 - Deschamps justifie son choix sur Akliouche "Cela reste aussi en fonction des disponibilité des uns et des autres. L'objectif est clair, ce ne sont pas des matchs amicaux qu'on a face aux deux meilleures équipes de ce groupe de quatre. Il y a avait beaucoup, il y a beaucoup de joueurs qui pourraient intégrer le groupe. Je l'ai dit pour Ekitike et ça vaut pour d'autre mais je suis limité à 23 joueurs. En compétition, avec 26 joueurs, ça fait trois personnes de plus malgré un potentiel temps de jeu limité. Quand j'appelle un joueur, ce n'est pas uniquement lié aux résultats avec le club, mais avec mon staff on doit identifier un potentiel pour le niveau international. J'ai toujours la volonté d'ouvrir l'équipe même si je dois m'appuyer sur un noyau dur. On peut avoir besoin de sang neuf ponctuellement à cause des blessures et des absences. Comme au mois de juin avec les absences dans la ligne défensive. Cela élargit les possibilités à chaque rendez-vous mais avec la limitation du nombre."

14:20 - Enfin une sélection pour Chevalier ? "Il est là, sur un plan personnel son changement de club l'expose plus. Non pas qu'il n'avait pas de lumière à Lille, mais c'est différent au PSG. Il y a une hiérarchie chez les gardiens même si elle peut évoluer. Je n'enlève rien à Mike qui a été capable d'être décisif avec nous au mois de mars puis contre l'Allemagne en juin. Je ne vais pas me plaindre d'avoir trois gardiens de très haut niveau et ça a souvent été le cas. Pour Lucas, ce sera là ou plus tard, mais ça arrivera à un moment ou à un autre. Le numéro 1 je le maintiens tant qu'il est performant mais logiquement Lucas Chevalier aura à vivre sa première sélection tôt ou tard" a expliqué Didier Deschamps en conférence de presse.

14:11 - L'explication sur l'absence d'Ekitike Petite surprise avec la non convocation d'Ekitike, mais la présence de Akliouche . "Hugo, on le suivait déjà à Francfort. Tant mieux pour lui. C'est très bien qu'il soit efficace mais il y a de la concurrence. Je ne vais pas accumuler les joueurs, mais il a le potentiel pour l'équipe de France. Maghnès Akliouche est plus un joueur de couloir. Il a fait une bonne saison avec Monaco, il peut encore progresser dans l'efficacité mais il fait des choses intéressantes."

14:08 - Deschamps sur le cas Rabiot "Il a fait sa préparation. Il a fait les premiers matchs et il s'est passé ce qu'il s'est passé. Je ne sais pas ce qui va arriver d'ici lundi quand il nous rejoindra. Sa situation sera claire d'ici lundi, ce sera réglé. Ce ne sont pas des choses faciles à gérer quand ça prend une ampleur médiatique. Je ne vais pas dire qui a tort et qui a raison. J'ai discuté avec lui. Je tiens à Adrien par rapport à ce qu'il a fait avec nous. C'était important de savoir dans quel état d'esprit il est. C'est très bien qu'il puisse être là pour les deux matchs très importants" a expliqué le sélectionneur des Bleus en conférence de presse.

14:03 - Maghnes Akliouche appelé ! Didier Deschamps vient d'annoncer sa liste des 23 joueurs pour les deux rencontres à venir face à l'Ukraine et l'Islande et la surprise du chef se nomme Maghnes Akliouche.

13:58 - Didier Deschamps arrive D'ici quelques secondes, vous allez pouvoir découvrir la liste de Didier Deschamps pour les deux prochaines rencontres. Une ou plusieurs surprises, réponse imminente.

13:50 - Le rappel de la dernière liste Voici la liste des Bleus lors du Final Four il y a quelques mois. Gardiens : Mike Maignan, Brice Samba et Lucas Chevalier

Défenseurs : Loïc Badé, Ibrahima Konaté, Pierre Kalulu, Théo Hernandez, Lucas Hernandez, Lucas Digne, Malo Gusto, Clément Lenglet et Benjamin Pavard

Milieux : Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Manu Koné, N’Golo Kanté, Warren Zaïre-Emery et Mattéo Guendouzi.

Attaquants : Randal Kolo Muani, Marcus Thuram, Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué et Rayan Cherki.

13:40 - Des retours en défense C'est certain, la liste de Deschamps sera bien différente de la dernière et surtout en défense. Saliba, Upamecano ou encore Koundé, tous de retour de blessure seront bien appelés dans la liste du sélectionneur de l'équipe de France.

13:17 - Si Rabiot n'est pas dans la liste.. C'est peu probable, mais le cas Adrien Rabiot va poser quelques problèmes à Didier Deschamps si la situation ne se règle pas. Selon les dernières informations, le Français sera bien dans la liste de Didier Deschamps, mais s'il fait volte face au dernier moment, il pourrait appeler Boubacar Kamara, Youssouf Fofana ou encore Kephren Thuram.