Liste de Deschamps : des absents de marque et des grands retours annoncés

Le sélectionneur de l'équipe de France dévoile ce jeudi sa liste pour les deux rencontres décisives du mois de novembre.

Les Bleus sont de retour pour la dernière fois de l'année et pour valider leur billet pour la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, Mexique et Canada. Une victoire face à l’Ukraine, le 13 novembre (20 h 45) au Parc des Princes, leur permettrait de composter leur billet avant même la dernière journée, en Azerbaïdjan, le dimanche 16 novembre (18 h). Pour atteindre cet objectif, des bonnes et mauvaises nouvelles. Malheureusement, des forfaits sont toujours présents sur le front de l'attaque avec Désiré Doué et Ousmane Dembélé, de retour il y a quelques jours, mais de nouveau sur le carreau. Marcus Thuram, de retour à l'entraînement, reste tout de même incertain. Au milieu de terrain, Adrien Rabiot sera également absent, lui qui n'a plus joué depuis le France - Azerbaidjan pour une blessure au mollet.

Au rayon des bonnes nouvelles, Aurélien Tchouaméni fait son retour après avoir purgé sa suspension lors du dernier rassemblement. Il devrait former une doublette avec Manu Koné, toujours impérial avec la Roma. Didier Deschamps devrait compléter ce secteur de jeu par Eduardo Camavinga et Khéphren Thuram avec une possibilité de revoir Warren Zaïre-Emery dans le groupe. En attaque, Rayan Cherki est de retour avec Manchester City et est très en forme. Florian Thauvin, Christopher Nkunku, Kingsley Coman et Maghnes Akliouche sont candidats pour une place tout comme Randal Kolo Muani qui a enchaîné deux titularisations avec Tottenham en Premier League, Hugo Ekitike et Jean-Philippe Mateta.

La dernière liste de Didier Deschamps