Liste de Deschamps : une nouvelle tête surprise devrait être appelée

Les Bleus sont de retour pour cette rentrée des classes avec deux matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Après une très longue pause de plusieurs mois, pas forcément pour les joueurs, les Bleus sont de retour aux affaires avec deux matchs importants qui comptent pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. La première rencontre est prévue face à l'Ukraine le 5 septembre (20h45) à Wroclaw en Pologne, puis contre l'Islande le 9 septembre (20h45) au Parc des Princes. Pour rappel, nous sommes dans une année de Coupe du monde avec une compétition qui se tiendra aux Etats-Unis du 11 juin au 19 juillet 2026.

Pour cette liste, on devrait déjà avoir droit à quelques surprises et notamment en attaque. Transféré en grande pompe cet été de Francfort à Liverpool, Hugo Ekitike devrait bien être le nouvel attaquant des Bleus pour cette saison 2025-2026. Déjà auteur de deux buts, il est en forme et a un profil totalement différent de Kolo Muani ou encore Marcus Thuram. Dans Téléfoot, certaines sources expliquent que pour le moment, la décision n'a pas été validée officiellement. Présent à la fin de la saison pour le Final Four, Rayan Cherki, lui aussi transféré en grande pompe à Manchester City, devrait bel et bien être présent.

Dans la tourmente et écarté, Adrien Rabiot, toujours l'un des cadres de Didier Deschamps, devrait bien être présent dans le groupe du sélectionneur de l'équipe de France qui donnera sa liste le 27 août à 14h.