Metz - Reims : "Cette envie de réécrire quelque chose de positif", Le Mignan lance le barrage de la peur !

Troisième de Ligue 2, le FC Metz accueille Reims ce mercredi soir en barrage aller d'accession à la Ligue 1. Un an après la relégation, les Grenats se verraient bien remonter dans l'élite.

Metz - Reims : voici l'identité des deux clubs qui se disputent la dernière place en Ligue 1 la saison prochaine. Respectivement troisième de Ligue 2 et 16e de première division, les Grenats et les Rémois s'affrontent dans un barrage aller-retour dont la première confrontation a lieu ce mercredi soir. Tombeur de Dunkerque samedi à domicile, les Messins sont de retour en barrages. En effet, ils s'étaient inclinés l'an dernier contre Saint-Etienne (4-3 au cumulé), scellant leur descente en Ligue 2. En conférence de presse, Stéphane Le Mignan a évoqué le barrage de la saison 2024-2025 avant d'aborder la fin de saison messine : "Il y a ceux qui se souviennent de la saison dernière, il y a cette envie de réécrire quelque chose de plus positif. On perd la deuxième place à Caen (2-2, le 5 avril) et il a fallu gérer le contrecoup parce qu'il avait fallu batailler fort pour passer devant le Paris FC. Les performances s'en sont ressenties. On ne se faisait guère d'illusions avant le match contre Rodez (3-3, le 2 mai). On a ainsi pu progressivement se préparer à une autre route que la montée directe. On a eu du temps pour y penser, se projeter. C'est mieux que de l'apprendre à la dernière journée".

Si les Grenats ne se sont inclinés qu'une fois à Saint-Symphorien cette saison, affronter une équipe de Ligue 1 reste différent, au vue de l'intensité sur les plans physiques et techniques, comme l'a énoncé l'entraîneur du FC Metz : "Affronter une équipe de Ligue 1, c'est tout de même une étape supérieure. L'écart au niveau athlétique et technique reste important. Même si Reims a perdu des joueurs importants au mercato hivernal, c'est l'une des rares formations à ne pas avoir perdu ni contre le PSG ni contre l'OM cette saison. Pour eux comme pour nous, la récupération et la gestion de la charge émotionnelle liée à l'enjeu seront primordiales".

Trois matchs décisifs à jouer

En deux semaines, le Stade de Reims va jouer trois finales ! Engagés dans une double confrontation pour sauver leur place en Ligue 1 au terme d'une soirée folle lors de la dernière journée, les Rémois vont également disputer la finale de la Coupe de France ce samedi au Stade de France contre le Paris Saint-Germain, une affiche qui passe au second plan pour Samba Diawara, l'entraîneur. En conférence de presse, le technicien l'a avoué, la bonne dynamique n'est pas en faveur de son effectif : "Les signaux ne sont pas positifs, pour l'instant, mais les joueurs n'ont pas le choix, on n'a pas le choix, au niveau du staff, de les aider, de les accompagner, et tout le club doit devoir se mobiliser pour faire en sorte qu'on puisse rester en Ligue 1". Néanmoins, Samba Diawara n'a pas prévu de lâcher : "Je n'abandonnerai pas. Je savais que c'était difficile, mais comme je le disais tout à l'heure, on a encore une session de rattrapage, durant laquelle on va devoir tout donner et essayer de sauver l'essentiel".

À quelle heure débute Metz - Reims ?

Le coup d'envoi du barrage aller d'accession à la Ligue 1 opposant le FC Metz au Stade de Reims est prévu mercredi 21 mai à 20h00 au Stade Saint-Symphorien de Metz. Hakim Ben El Hadj sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Metz - Reims ?

Détenteur des droits TV de la Ligue 1, DAZN diffusera la rencontre entre les Messins et les Rémois.

Comment suivre Metz - Reims en streaming ?

Si vous souhaitez regarder l'affiche aller du barrage d'accession à la Ligue 1 entre les Grenats et les Rouges et Blancs sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur DAZN.

Quelles sont les compositions probables de Metz - Reims ?

Metz : Sy (ou Bodart) - Kouao, Traoré, Sané, Udol - Jallow, Stambouli, Deminguet, Hein - Sabaly, Gueye (ou Bokele).

Reims : Diouf - Buta (ou Tia), Sekine, Okumu, Kipré, Akieme - Ito, Atangana, Gbane, Nakamura - Siebatcheu.

Quels sont les pronostics de Metz - Reims ?