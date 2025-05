Cristiano Ronaldo a découvert qu'il n'avait pas 40 ans, mais 11 ans de moins !

Grâce à une analyse physiologique poussée, Cristiano Ronaldo a appris qu'il avait un corps de 28 ans.

Il a fêté ses 40 ans il y a quelques mois, Cristiano Ronaldo reste tout autant efficace face au but, lui qui affiche 23 réalisations en Saudi Pro League cette saison. Le Portugais l'a annoncé, il veut d'ailleurs poursuivre sa carrière quelques années supplémentaires. Et son corps lui permettrait, selon une analyse de l'entreprise Whoop, spécialisée dans le suivi de la performance. Cette dernière a révélé que Ronaldo possède un corps biologique non pas de 40 ans mais bien de 28,9 ans , soit 11 ans de moins !

Whoop a délivré cette analyse après avoir capté différentes données : la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, la récupération, le sommeil ou encore le niveau de stress. Les résultats sont donc époustouflants pour la star d'Al-Nassr. Une technologie Whoop que l'ensemble du grand public peut utiliser à sa guise : "Notre technologie est conçue pour optimiser les performances des athlètes d'élite comme Cristiano, mais aussi pour tous ceux qui veulent mieux comprendre leur corps."

C'est lors d'un passage dans le podcast de l'entreprise que Ronaldo, ambassadeur de la marque, a reçu cette nouvelle. "Je n'arrive pas à y croire.. 28 ans ! Cela signifie que je peux jouer encore 10 ans" a lancé Cristiano Ronaldo, surpris, au présentateur du podcast, Will Ahmed. Rigoureux dans sa manière de vivre, dans son régime alimentaire strict, toujours dans le but de la recherche de la performance, Cristiano Ronaldo semble bien déterminer à repousser un peu plus sa longévité sportive.