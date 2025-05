"Inacceptable"... Les fans de Man City pas contents après ce qu'a vécu Kevin de Bruyne

Alors que Kevin de Bruyne a effectué ses adieux à l'Etihad Stadium face à Bournemouth, les supporters de Manchester City dénoncent un manque de respect envers la légende du club.

Après quasiment une décennie de bons et loyaux services, Kevin de Bruyne va quitter Manchester City à l'issue de la saison. Ce mardi, il a effectué son dernier match à l'Etihad Stadium, un dernier au revoir conclut d'une belle victoire face à Bournemouth (3-1). Alors que le club aurait décidé de ne pas lui proposer de contrat malgré les appels de phares du Belge, les supporters ne cachent pas leur agacement.

Manchester City ne veut plus de Kevin de Bruyne dans ses rangs, une surprise tant le joueur a marqué l'histoire du club et affiche une forme convenable. Selon le Daily Mail, de Bruyne aurait été stupéfait par la décision de la direction mancunienne de ne pas le prolonger. Vainqueur de six titres de Premier League et d'une ligue des champions avec Manchester City, le Belge fait office de véritable légende du club.

Sur les réseaux sociaux, les supporters du club sont dans l'incompréhension la plus totale: "on traite comme ça un mec qui a explosé ses ischios pour nous faire gagner le triplé", écrit un fan, "c'est un manque total de respect" réplique un autre. D'autres attaquent directement le club : "c'est le cœur du club qu'on a laissé mourir" lâche même un supporter. Pour un autre fan, traiter une légende de cette façon n'est pas bon pour l'image du club : "pourquoi un futur joueur devrait il se donner à fond pour un club qui traite ses légendes de cette façon ?"

Selon le célèbre journaliste Gianluca Di Marzio, Kevin de Bruyne aurait choisi sa future destination : Naples. Depuis quelques semaines, d'autres pistes menaient en MLS, et notamment du côté du Chicago Fire.