"Ils râlent à propos du calendrier, mais ils ne se plaignent pas en touchant des millions" : cette légende règle ses comptes

Une légende du football a critiqué les plaintes des joueurs face au calendrier surchargé alors qu'ils perçoivent des salaires colossaux.

Alors que la Coupe du monde des clubs viendra repousser un peu plus tard la fin de saison, du 14 juin au 13 juillet, le calendrier jugé surchargé suscite toujours autant de critiques du côté des joueurs qui demandent plus de plages de repos dans la saison. Une légende du football, remontée, ne veut pas entendre parler de plainte au vu des salaires que touchent les joueurs.

"Quand tu gagnes 10, 15 ou 20 millions par an, tu ne peux pas te plaindre. Le Mondial des clubs aura lieu tous les quatre ans. Le vainqueur empoche 100 millions d'euros. Et au final ça représente un ou deux matches de plus. Où est le problème ?" tranche Hristo Stoichkov. Il faut dire que le Bulgare s'y connait en calendrier surchargé. Lors de la saison 1993/1994, il a disputé 82 matches dans la saison, dont 75 totalement, enchaînant avec la Coupe du monde aux Etats-Unis dans la foulée, et ce, sans se plaindre : "Il faisait chaud à Dallas et Chicago. Et alors ? Je jouais. C'est pour ça que je ne supporte pas les états d'âme des stars actuelles" lâche la légende bulgare.

Un point de vue largement partagé par Karl-Heinz Rummenigge, ancien dirigeant du Bayern Munich, qui pointe du doigt les exigences toujours plus élevées des joueurs : "ils veulent des salaires toujours plus élevés. Pour ça, il faut des revenus. Et ces revenus viennent de compétitions comme ce Mondial des clubs. Les clubs n'ont pas d'autre choix que d'y participer".