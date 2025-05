"Je l'espère" : quand Ronaldinho évoque un éventuel sacre du PSG en Ligue des champions

Dans une interview pour Marca, la légende brésilienne s'est confiée sur l'éventuel sacre du PSG.

A quelques jours de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l'Inter Milan, les pronostics et avis sont nombreux. Et parmi les noms importants qui donnent leur avis, la légende brésilienne Ronaldinho s'est confié sur cette finale et sans surprise, il espère voir le club de la capitale être sacré pour la première fois de son histoire.

"Je l'espère. Le PSG m'a traité avec beaucoup d'affection à mon arrivée en Europe, et je poursuis ce rêve depuis de nombreuses années. Maintenant, il a un excellent entraîneur, qui est aussi un bon ami, et j'espère que les choses se termineront bien avec cette Ligue des champions tant attendue" explique-t-il pour Marca.

Pour rappel, Ronaldinho a rejoint le Paris Saint-Germain en 2001, à seulement 21 ans, en provenance du Grêmio. Talent brut et spectaculaire, il a émerveillé le public du Parc des Princes par sa technique, ses dribbles et ses coups de génie. Malgré des performances brillantes, son passage a tout de même été marqué par un manque de régularité et des tensions. Il quittera le PSG en 2003 pour rejoindre le FC Barcelone, où il deviendra une légende comme vous le savez...