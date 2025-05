Un an de prison pour avoir insulté Vinicius à Valladolid

Cinq supporters ont été condamnés à une peine de prison pour avoir insulté Vinicius Junior.

C'est une première dans l'histoire du football espagnol, cinq supporters ont été condamnés à de la prison après avoir insulté Vinicius Junior lors du match Valladolid - Real Madrid le 30 décembre 2022. Un verdict qui marque un tournant dans la lutte contre le racisme dans le football.

C'est une affaire qui avait été portée devant les tribunaux après une plainte de la Liga, immédiatement rejointe par Vinicius Junior lui-même et le Real Madrid. En cause, des insultes racistes à l'encontre du joueur pendant un match de Liga en 2022 entre Valladolid - Real Madrid. Résultat, le tribunal a reconnu les faits comme un délit de haine raciale, et non pas seulement comme une atteinte à la dignité, comme c'était le cas jusqu'ici concernant les insultes racistes dans le football.

Comme sanction, en plus d'une peine d'un an de prison, les cinq supporters mis en cause écopent d'amendes allant de 1080 à 1620 euros, une interdiction de voter d'un et une interdiction d'exercer toute activité dans le milieu éducatif, sportif ou de loisir pendant quatre ans.

De son côté, la Liga s'est largement félicitée de ce jugement qui marque une avancée majeure dans son combat contre le racisme. A travers son initiative "LaLiga VS", l'organisation accentue un peu plus les actions de sensibilisation, mais aussi des procédures judiciaires, en plus du développement de technologies d'identification dans les stades. Le but, éradiquer les comportements discriminatoires dans les enceintes du championnat espagnol : "le football doit rester un espace sûr, respectueux et inclusif pour tous" a affirmé la ligue.