Exclu de la Coupe du monde, la FIFA réintègre ce pays à la surprise générale

La FIFA a décidé d'offrir le droit à ce pays de concourir après plusieurs mois d'exclusion, et c'est une surprise.

A un peu plus d'un an du Mondial 2026 aux Etats-Unis, Canada et Mexique, la FIFA a créé la surprise en annonçant le retour d'un pays qui était exclu de toutes compétitions internationales. Dans un circulaire publié il y a quelques jours, l'instance mondiale du football a officiellement levé la suspension qui frappait la sélection nationale du Congo, lui permettant de réintégrer les qualifications africaines pour la Coupe du monde 2026.

C'est une surprise alors que la fédération congolaise de football avait été suspendue pour ingérence politique dans sa gestion. Une règle qui exige une indépendance des fédérations nationales vis à vis de la politique du pays. En sanction, le Congo avait donc été privé de plusieurs rencontres officielles, toutes perdues sur forfaits, pour les qualifications à la prochaine Coupe du monde.

Avant cette sanction, le Congo était tout de même déjà mal embarqué avec deux défaites. Désormais pointant avec cinq revers au total, la tâche s'annonce particulièrement difficile pour le Congo qui pointe à 15 points du premier, le Maroc. Dans ce même groupe il y a encore la possibilité d'aller chercher une deuxième place potentiellement qualificative pour les barrages. Il faudra cependant réaliser un sans faute face au Sénégal, au Nigéria et au Soudan.

Avec cette levée de sanction pour le Congo, il n'y a désormais plus que deux pays suspendus de toutes compétitions internationales par la FIFA : le Pakistan et la Russie. Deux pays toujours sous exclusion pour diverses raisons. Pour le Pakistan, la FIFA pointe du doigt un problème de gouvernance interne et l'absence totale de garantie démocratique au sein eu sein de sa fédération. Du côté de la Russie, la sanction est évidemment liée au conflit qui l'oppose à l'Ukraine.