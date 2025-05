Le Real Madrid l'a écarté : Xabi Alonso ne veut plus de ce joueur

Xabi Alonso a tranché dans le vif concernant ce joueur star qui était proche de rejoindre le Real Madrid.

Le Real Madrid, qui va entamer un nouveau cycle avec Xabi Alonso sur son banc, est en train de concocter une petite révolution dans son effectif avec plusieurs joueurs en fin de contrats qui devraient quitter le club. Le coach espagnol, qui a signé un contrat portant jusqu'à 2028 avec Madrid, dessine les contours de son futur effectif. Il a notamment pris la décision de refuser, avec la direction madrilène, l'arrivée d'Alejandro Grimaldo.

Le latéral, champion d'Allemagne avec le Bayer Lerverkusen la saison dernière, ne rejoindra pas le Real Madrid à en croire le journaliste Manu Carreno : "La piste Grimaldo est définitivement abandonnée. Les priorités ont évolué et le club a un nom en tête : Alvaro Carreras" a-t-il lâché dans l'émission El Larguero de la Cadena Ser. Le poste de latéral gauche, largement fragilisé cette saison à cause des nombreuses blessures, est un dossier important en vue de ce mercato estival. Si Grimaldo apparaissait comme un choix naturel, lui qui a évolué sous les ordres de Xabi Alonso en Allemagne, ce sera finalement le jeune talent du Benfica Alvaro Carreras.

Ces derniers jours, Grimaldo avait fait des appels de phares à la direction madrilène. Le latéral se voyait fièrement porter le maillot de la Casa Blanca, comme il l'a expliqué lors d'une interview pour El Chiringuito : "Cela me rend fier qu'on parle de moi au Real Madrid, c'est un honneur. Je travaille pour atteindre ce niveau et jouer dans les plus grands clubs". Mais cet appel n'a pas suffi. Le Real Madrid préfère miser sur la jeunesse de Carreras (22 ans) plutôt que sur l'expérience de Grimaldo (29 ans). L'arrivée d'Alvaro Carreras s'inscrit dans une volonté du Real de reconstruire sa ligne défensive. Il complèterait ainsi les arrivées de Dean Hujisen et de Trent Alexander-Arnold, annoncé très proche de la Maison Blanche.