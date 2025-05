Le plan du Barça pour Lewandoswki et Szczesny

Récent champion d'Espagne, le FC Barcelone prépare son plan pour l'avenir de Robert Lewandowski et Wojciech Szczęsny.

Auteur d'une superbe saison et d'un titre en Liga, le FC Barcelone travaille sur l'effectif dont il disposera la saison prochaine. Deux joueurs sont au centre des réflexions, les Polonais Lewandowski et Szczesny.

Malgré ses 36 ans, Robert Lewandowski a réalisé une très belle saison avec le Barça (25 buts en 33 matches de Liga). Même si la direction barcelonaise ne comptait pas se séparer de son sérial buteur en fin de saison, le Polonais bénéficie d'une clause qui active une année supplémentaire s'il a disputé plus de 55% de matches cette saison. L'attaquant, qui voit donc son aventure avec Barcelone automatiquement reconduite d'un an, est au centre des pourparlers concernant son avenir un peu plus lointain. Selon AS, plusieurs noms circuleraient en coulissent comme Julian Alvarez (Atlético Madrid) ou encore Viktor Gyokeres (Sporting), auteur d'une splendide saison au Portugal, pour le remplacer dans deux ans.

A l'image de Robert Lewandowski, son compatriote polonais Wojciech Szczęsny a lui aussi marqué des points cette saison. Alors qu'il était arrivé en tant que joker après la blessure d'André ter Stegen, le portier a enchaîné les prestations solides dans la cage catalane. Le Barça, convaincu, souhaiterait désormais le prolonger d'une saison supplémentaire selon le quotidien espagnol Sport. Cependant, le gardien polonais est toujours dans la réflexion, notamment en raison de son probable rôle de doublure la saison prochaine. Sa réponse est attendue dans les prochains jours. En cas de refus, les Blaugranas pourraient se tourner vers Emiliano Martinez (Aston Villa). Pour le FC Barcelone, assurer la prolongation d'une saison supplémentaire les deux joueurs lui permettrait de se concentrer sur ses principales priorités pour le mercato estival qui approche : un latéral droit et une doublure de Lewandowski en attaque.