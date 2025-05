"Des discussions ont commencé" : le PSG se lance à l'assaut de sa première recrue

Le PSG a entamé des discussions avec l'entourage d'un prodige argentin pour en faire sa première recrue du mercato.

Le PSG, habitué à être actif sur le marché des transferts depuis son rachat par le Qatar en 2011, compte bien lancer ses emplettes avec l'achat d'un premier joueur. Révélation de River Plate cette saison, le jeun argentin de 17 ans, Franco Mastantuono, aurait tapé dans l'œil du directeur sportif du PSG, Luis Campos. Le club parisien serait prêt à débourser environ 40 millions d'euros pour payer sa clause libératoire selon Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sports.

Et le club de la capitale voudrait prendre les devants face à la concurrence, alors que le joueur attise de plus en plus les convoitises. Alors qu'il réalise une superbe saison avec River Plate, le milieu offensif vient d'être convoqué par Lionel Scaloni pour les prochains matches de l'Argentine contre le Chili (5 juin) et la Colombie (10 juin). Un signal fort pour ce joueur considéré comme l'un des plus grands talents sud-américains de sa générations. Il affiche d'ailleurs de belles statistiques saisons avec 7 buts et 4 passes décisives en 18 matches toutes compétitions confondues avec River Plate.

Le PSG, qui serait le seul club prêt à payer l'intégralité de sa clause, fait cependant face aux doutes du joueur. D'après certains médias argentin Mastantuono ne serait pas emballé à évoluer en Ligue 1 et privilégierait jouer en Premier League ou en Liga. Néanmoins, le nouveau projet du PSG axé sur la jeunesse pourrait faire craquer l'Argentin. Selon Plettenberg, "les discussions ont déjà commencé" entre Paris et Mastantuono.