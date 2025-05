Sir Jim Ratcliffe a pris de "grandes décisions" à Old trafford, David Beckham brise le silence

Depuis sa reprise de Manchester United, la gestion de Jim Ratcliffe divise. David Beckham, légende du club, a choisi de sortir du silence.

Depuis le rachat de Manchester United par Ineos et Jim Ratcliffe à sa tête, l'homme d'affaire britannique essuie une véritable pluie de critiques. En cause, la gestion jugée tyrannique du milliardaire depuis qu'il a injecté plus d'un milliard d'euros dans le club. Entre des suppressions massives de postes (450 licenciements en deux vagues), la réorganisation en interne avec l'arrivée d'un nouveau CEO, Omar Berrada, et enfin une flambée des prix dans une saison pourtant bien compliquée, la stratégie Ineos est largement pointée du doigt par les supporters. C'est dans ce contexte que la légende du club, David Beckham, a choisi de sortir du silence.

L'Anglais, qui a toujours une superbe côte de popularité en Angleterre, a demandé de la cohérence tout en sobriété, sur le podcast Rio Ferdinand Presents : "Des décisions importantes ont été prises, c'est vrai. Mais ce club a besoin de vision et de cohérence. Je souhaite que Sir Jim et son équipe réussissent, car c'est l'avenir de Manchester United qui est en jeu". Une critique subtile envers la direction qui ne connaît que des déceptions pour l'instant. Manchester United, récent finaliste perdant de la Ligue Europa, pointe à la 16e place de la Premier League à une journée de la fin. Dans un contexte particulièrement tendu avec les supporters, David Beckham a appelé à l'unité en demandant à Ineos de respecter l'identité de Manchester United : "Le club appartient aux fans. Et si Ineos parvient à allier ambition économique et respect de cette identité, alors tout le monde y gagnera".