PSG - Reims : "Ne pas vendre la peau de l'ours"... Luis Enrique s'attend au pire en finale de la Coupe de France

Ce samedi soir, le Stade de France accueille la finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et le Stade de Reims. Une affiche inattendue mais prometteuse entre un ogre habitué aux grands rendez-vous et un outsider ambitieux bien décidé à écrire l'histoire.

Tenant du titre de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain débute son sprint final et ses deux finales ce samedi soir. Au Stade de France, les Parisiens affrontent le Stade de Reims en finale de la Coupe Nationale. Avant de se projeter vers la Ligue des champions samedi prochain, l'objectif est clair pour le PSG : remporter un 16e titre dans cette compétition mythique. Si l'on peut penser que les joueurs du club de la capitale sont déjà tournés vers Munich et la finale de la C1, Luis Enrique a tenu à confirmer le contraire en conférence de presse : "Tous les joueurs professionnels savent que jouer une finale de Coupe est très particulier. C'est un match particulier, les détails comptent. Il n'est pas difficile de se concentrer sur le match de demain (samedi), aucun joueur ne sera déconcentré". En route pour un triplé historique (Ligue 1 - Coupe de France - Ligue des champions), le technicien espagnol reste fidèle à sa ligne de conduite, il veut "marquer l'histoire depuis le premier jour".

Capitaine du PSG et figure du club, Marquinhos a rejoint son entraîneur en conférence de presse. Le Brésilien vise une 8e Coupe de France. Il ne compte pas tomber dans le piège rémois : "on a travaillé quelque chose cette semaine pour ce match de demain, tout le monde sera à 130% pour remporter ce trophée. Une finale, il faut la gagner, on ne peut pas la laisser passer". Interrogé sur la finale de la Ligue des champions, le défenseur est sans équivoque : "On sait l'importance de la finale de la semaine prochaine. Mais on aura le temps de la préparer. Ça parle beaucoup plus à l'extérieur. Moins en interne. On sait l'importance. C'est très excitant, il ne faut pas penser à cette finale de Ligue des champions. Je suis très focalisé pour la finale de demain (samedi). Je le répète, la meilleure manière de préparer la finale de la Ligue des champions, c'est de gagner demain soir".

"Profiter du moment"

Le Stade de Reims vit une fin de saison animée. Concernés par le barrage d'accession en Ligue 1, les Rémois disputent également la finale de la Coupe de France entre le barrage aller où ils ont arraché le nul à Metz (1-1) et le retour décisif pour leur survie. Malgré ce contexte particulier, Samba Diawara compte bien jouer cette finale à fond : "C'est clair qu'on n'est pas favoris. On parle de Coupe des surprises, mais c'est souvent dans les tours précédents. C'est très rare qu'en finale, il y ait ce genre de surprise. Mais tout est possible, car cela reste un match de foot, contre ce qui se fait de mieux en Europe. À nous de nous mettre au niveau de notre adversaire et de la compétition qu'on doit respecter, et surtout de profiter du moment. On vit une saison difficile, et c'est une sorte de bouffée d'oxygène que de disputer ce genre de rencontres. La seule chose qu'on demande aux joueurs, c'est de profiter, de se dépenser, de s'amuser et surtout de ne rien regretter. Car il n'est pas certain qu'ils en disputent une autre dans leur carrière".

À quelle heure débute PSG - Reims ?

La finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et le Stade de Reims débutera ce samedi 24 mai à 21h00, au Stade de France à Saint-Denis.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Reims ?

La rencontre sera diffusée en direct sur France 2 et beIN Sports 1, co-diffuseurs de la Coupe de France.

Comment suivre PSG - Reims en streaming ?

Le match sera accessible en streaming via France.tv et l'application myCANAL.

Quelles sont les compositions probables de la finale PSG - Reims ?

PSG : Donnarumma (G) - Hakimi, Marquinhos, Pacho, N.Mendes - Vitinha, J.Neves, F.Ruiz - Kvaratskhelia, Dembélé, D.Doué.

: Donnarumma (G) - Hakimi, Marquinhos, Pacho, N.Mendes - Vitinha, J.Neves, F.Ruiz - Kvaratskhelia, Dembélé, D.Doué. Reims : Diouf (G) - Buta, Sekine, Okumu, Kipre, Akieme - Gbane, Atangana Edoa - Ito, Siebatcheu, Nakamura.

