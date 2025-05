Real Madrid - Real Sociedad : une ultime ovation pour un artiste gentiment évincé

Ce samedi, le Real Madrid accueille la Real Sociedad pour la 38e et dernière journée de Liga. Une rencontre empreinte d'émotion, marquant les adieux à l'illustre entraîneur Carlo Ancelotti, mais surtout à Luka Modric, pilier du club madrilène durant la dernière décennie.

Arrivé en 2012, Modric a été le métronome du milieu madrilène, remportant entre autres cinq Ligues des champions, trois Liga ainsi qu'une belle récompense individuelle, le Ballon d'Or 2018. Un palmarès impressionnant pour un joueur qui, par son intelligence de jeu et sa régularité, a marqué de son empreinte l'une des périodes les plus glorieuses de l'histoire du club.

Modric, poussé vers la sortie

Bernabeu s'apprête donc à dire un dernier "au revoir" au maestro Croate. Or, derrière les adieux empreints d'émotion se cache une réalité plus crue et décevante. Modric, qui a annoncé jeudi aux médias son départ : " Le temps est venu. Le moment que je n'aurais jamais voulu voir arriver, mais c'est le football, et dans la vie, tout a un début et une fin… Samedi, je jouerai mon dernier match au Santiago Bernabéu. " avait pourtant l'espoir de prolonger sa carrière d'une saison supplémentaire, avec en tête l'idée de raccrocher les crampons après la Coupe du Monde 2026. Selon la presse ibérique, le joueur de 39 ans aurait même contacté Xabi Alonso pour envisager un rôle dans la nouvelle ère du club. Cependant, la direction madrilène s'est montrée inflexible : aucune prolongation ne sera accordée. Cette décision a surpris de nombreux observateurs, d'autant plus que Modric, malgré son âge avancé, a livré des prestations solides tout au long de la saison. Le journaliste Toni Munar résume bien la situation : " Même à presque 40 ans, il a été un pilier. L'équipe avait besoin de son intelligence de jeu quand tout semblait bloqué. Modric paie le prix de la saison décevante du Real Madrid. "

Dans ce contexte émotionnel, ce dernier match de la saison aura aussi des allures de fin de cycle pour Carlo Ancelotti, qui quittera lui aussi le club après cette rencontre. Le technicien italien, revenu pour un deuxième mandat, laisse derrière lui un héritage important, même si la saison 2024-2025 aura été décevante pour les Merengue. Malgré une victoire en Supercoupe de l'UEFA, le Real a échoué dans toutes les autres compétitions : Liga, Ligue des champions, Coupe du Roi et Supercoupe d'Espagne. Le club terminera deuxième du championnat, à seulement quatre points du Barça, mais sans avoir véritablement convaincu sur le terrain.

Mbappé, le Soulier d'Or en tête

Sur le plan sportif, plusieurs absences sont à noter côté madrilène, dont Jude Bellingham et Rüdiger (suspendus). Alors que Mendy, Camavinga et Carvajal sont toujous blessés. Lucas Vázquez devrait faire ses adieux en même temps que Modric, tandis que Mbappé, auteur de 29 buts cette saison en Liga, sera encore la principale arme offensive. Quasiment assuré de finir pichichi de la Liga, l'ancien Parisien devra marquer encore un but pour prendre la tête du classement Soulier d'Or européen devant Viktor Gyokeres (Sporting) qui a terminé sa saison . Le jeune Brésilien Endrick pourrait l'accompagner en attaque pour ce dernière joute de la saison espagnole. Un petit doute subsiste en défense pour Raul Asencio qui ressent un souci musculaire.

Face à eux, la Real Sociedad arrive au Bernabéu sans grand enjeu, après une saison morose conclue à la 11e place. Loin de leurs standards habituels, les Basques ont manqué de constance et ne disputeront aucune compétition européenne la saison prochaine. L'entraîneur Imanol Alguacil s'apprête à quitter le navire, tout comme plusieurs cadres de l'effectif, dont Martin Zubimendi, convoité par Arsenal. La victoire 3-2 contre Gérone a permis d'interrompre une mauvaise série, mais l'équipe basque reste sur trois défaites consécutives contre le Real Madrid en Liga.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La rencontre entre le Real Madrid et la Real Sociedad qui sera dirigée par l'arbitre expérimenté Mario Melero Lopez aura lieu ce samedi à 16h15 au stade Santiago Bernabeu.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Real Madrid - Real Sociedad ?

Cette rencontre de la dernière journée de Liga sera diffusée sur Bein Sports 1. En Suisse, elle sera proposée par Blue Sport

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Pour visionner le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme Bein Connect.

Les compositions possibles de départ

Real Madrid : Courtois - Vázquez, Asensio, Tchouaméni, Fran García - Güler, Valverde, Modric, Ceballos - Endrick, Mbappé



Real Sociedad : Remiro - Traoré, Elustondo, Zubeldia, Muñoz - Zubimendi, Marín ; Kubo, Méndez, Barrenetxea - Oyarzabal

