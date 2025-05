Messi a nommé le plus beau but de sa carrière et certains ne s'en souviennent même pas

Dans la cadre d'une œuvre caritative, Lionel Messi a révélé le but préféré de sa carrière, et ce n'est pas le plus spectaculaire.

Il a marqué plus de 800 buts sur l'ensemble de sa carrière mais Lionel Messi a tranché sur son préféré à l'occasion d'une campagne caritative "A Goal in Life", et le choix est plutôt surprenant. "J'avais beaucoup de buts qui sont peut-être plus beaux et d'une plus grande valeur en raison de leur importance, mais le but de la tête en finale de la Ligue des champions contre Manchester a toujours été mon préféré" a révélé Messi.

Ce but de la tête, devenu légendaire, avait offert le break pour le Barça après l'ouverture du score de Samuel Eto'o. Alors âgé de 21 ans, Lionel Messi s'était envolé au second poteau devançant Rio Ferdinand, pour laisser stoïque van der Sar sur sa ligne. Un deuxième but qui scellait la victoire du FC Barcelone face à Manchester United (2-0) le 27 mai 2009.

Ce but sera désormais immortalisé dans une œuvre numérique née d'une collaboration entre l'Argentin et l'artiste Refik Anadol. À partir de différentes données liées au but (images, sons, émotions), Anadol va créer une sculpture numérique qui sera ensuite mise aux enchères chez Christie's, et dont les bénéfices seront totalement reversés à différentes associations caritatives.

La campagne "A Goal in Life", portée par la Fondation Inter Miami CF, connaît un écho mondial. En seulement 10 jours, la vidéo de lancement, narrée par la voix iconique de Morgan Freeman, a dépassé les 50 millions de vues seulement sur Instagram.