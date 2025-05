La FIFA menace ce pays de l'exclure de toutes les compétitions

La FIFA menace ce pays d'exclusion des compétitions internationales, y compris de la Coupe du monde 2026.

C'est un manquement au règlement qui pourrait avoir de très lourdes conséquences pour ce pays, menacé par la FIFA d'exclusion des compétitons internationales. Il pourrait ainsi voir son rêve de participation à la Coupe du monde 2026 se briser. L'instance du football mondial a en effet adressé une décision de sa commission de discipline à la Fédération sud-coréenne, l'avertissant d'un non-respect d'une sanction concernant le club de Gwangju FC. Un manquement à la règle qui entraînerait l'exclusion de la Corée du Sud des compétitions internationales.

En cause, le club coréen n'aurait pas versé la contribution de solidarité due au transfert d'Asani, conduisant la FIFA à interdire au Gwangju FC d'enregistrer tout nouveau joueur. Problème, la Fédération coréenne n'a pas appliqué cette interdiction et a validé les licences des joueurs sur cette période. La FIFA rappelle qu'une potentielle sanction est immédiate et automatique et somme la Fédération coréenne de faire respecter cette interdiction et d'en informer au plus vite la FIFA.

Une mise en garde minimisée en Corée du Sud qui parle d'une simple "erreur administrative sans intention frauduleuse". De son côté, le Gwangju FC a délivré un communiqué d'excuse promettant de respecter les règles établies par la FIFA. C'est une menace de l'instance du football mondial qui n'est pas sans rappeler celle contre le FC Sion en 2011. Le club suisse avait été puni pour avoir aligné des joueurs non autorisés en Coupe d'Europe. La FIFA avait alors menacé la Suisse d'exclusion des compétitions internationales, forçant sa Fédération à retirer 36 points à Sion en championnat.