"Modric voulait rester une année de plus" : le départ du Croate sous la contrainte ?

Un ex joueur du Real Madrid est revenu sur le départ surprenant de Luka Modric.

C'est une véritable légende du Real Madrid qui s'apprête à partir. Luka Modric, Ballon d'or en 2018 et vainqueur de six Ligues des champions avec la Casa Blanca, a annoncé qu'il quitterait le club à la fin de la saison. Un départ qui a évidemment largement fait réagir. Lors d'une interview pour Cadena SER, Pedja Mijatovic, joueur du Real de 1996 à 1999 et directeur du football du club de 2006 à 2009, a livré son regard sur cette fin de cycle au sein de la Maison Blanche. L'occasion pour lui de rendre hommage au Croate : "Je suis un peu triste. C'est la fin d'un cycle. Il s'en va comme l'un des plus grands que ce club ait connus".

Selon lui, le départ du finaliste de la Coupe du monde 2018 n'était pas voulu : "Il voulait rester un an de plus à Madrid, pour continuer à se préparer au mieux en vue de la Coupe du monde 2026 avec la Croatie". Si le Real Madrid a poussé le milieu de terrain vers la sortie, Modric aurait pu être bien utile selon Mijatovic, qui rappelle qu'il avait déjà accepté le rôle de remplaçant dans l'équipe : "Il a beaucoup joué ces deux dernières saisons, plus que ce qui était prévu. Mais le moment était venu de prendre une décision, aussi difficile soit-elle. Le Real a beaucoup apporté à Modric et lui a rendu la pareille".

Où évoluera Luka Modric la saison prochaine ? Mijatovic a une idée bien précise, et il écarte une retraite dorée dans un championnat exotique : "Je le vois continuer à jouer en Europe. Peut-être en Angleterre, en Italie ou en Allemagne. Pas en Espagne, c'est certain, mais Luka veut encore être compétitif. Il ne partira pas dans un championnat secondaire".