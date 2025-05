Deco révèle ce que personne ne savait sur Lamine Yamal

Deco a révélé les coulisses de la potentielle future prolongation de Lamine Yamal avec le FC Barcelone.

Le symbole du renouveau du FC Barcelone, Lamine Yamal, est forcément courtisé depuis qu'il a pris une nouvelle dimension. Le jeune prodige de 17 ans, qui fait figure d'un des favoris au Ballon d'or, est au centre des manœuvres de grands clubs européens qui rêveraient de s'attacher ses services. Lors d'un entretien avec RAC1, le directeur sportif blaugrana, Deco, a révélé les coulisses des négociations autour de la prolongation de Yamal.

"La prolongation de contrat suit son cours. Lamine a une maturité exceptionnelle pour son âge. Il impressionne même en interne", révélant que la prolongation suit son cours. L'occasion pour le directeur sportif d'écarter d'un revers de main les rumeurs sur les envies de Yamal d'être le joueur le mieux payé du Barça : "Il ne veut pas être le joueur le mieux payé, il veut juste être heureux ici. Ce n'est pas un joueur qui pense à l'argent. Il pense au football".

Le FC Barcelone chercherait ainsi à verrouiller son joyau pour les prochaines années. Le club souhaiterait lui proposer un contrat longue durée, 6 ans possiblement, alors que l'agent du joueur, Jorge Mendes, souhaiterait un contrat plus court. Evoqué avec insistance du côté du Real Madrid, la réponse de Deco a été claire : "Le PSG a posé des questions. Le Real Madrid ? Non". Une déclaration qui met fin aux rumeurs sur une possible manœuvre du Real Madrid en sous marin pour "chipper" le crack du Barça. Selon Deco, le PSG serait donc le seul club a être venu aux nouvelles pour Lamine Yamal. Mais pour le Barça, la prolongation de l'Espagnol revêt une importance capitale : "Il incarne l'ADN du Barça. C'est plus qu'une question de talent mais d'identité".