"Je ne peux plus supporter cette situation" : Guardiola menace Manchester City

Après une saison blanche avec Manchester City, Pep Guardiola menace de quitter le club si rien ne change.

C'est une saison bien difficile qui se termine pour Manchester City. Si les Skyblues ont validé une troisième place de Premier League qualificative pour la prochaine Ligue des champions, il n'en reste pas moins que les joueurs de Pep Guardiola ont signé une saison blanche pour la première fois depuis 2018.

Après la victoire face à Bournemouth (3-1), ultime match de la saison à l'Etihad Stadium, Guardiola était bien loin de savourer. Le coach catalan, épuisé par la gestion de son effectif trop large à son goût, a tapé du poing sur la table : "Je ne veux pas de 24 ou 25 joueurs si tout le monde est en forme. Si on a des blessés, on fera appel aux jeunes. Mais avec un noyau de joueurs aussi important, je ne peux plus continuer". Une déclaration qui fait office de véritable avertissement pour la direction mancunienne. Le mal-être de Guardiola concernant cet effectif ingérable, va même jusqu’à le toucher personnellement : "La saison prochaine il faut que ça change sinon je partirai. Ça me ronge l'âme".

Il faut dire que le tacticien espagnol a été peiné récemment avec le départ de l'un de ses joueurs historiques, Kevin de Bruyne. Le Belge, arrivé il y a une décennie à Manchester City, a été l'une des figures de l'équipe de Guardiola, vainqueure de six Premier League et d'une Ligue des champions. Le grand ménage du club mancunien n'en est peut-être qu'à ses débuts puisque les Jack Grealish et Bernardo Silva sont également pressentis pour quitter le navire cet été.

Alors que Guardiola ne veut plus d'arrivées clinquantes, de manière à travailler avec un effectif réduit, la direction mancunienne va devoir changer ses habitudes. Encore récemment, l'hiver dernier, Manchester City avait déboursé plus de 130 millions d'euros pour s'attacher les services d'Omar Marmoush et Nico Gonzales. Le tacticien catalan est clair : il veut recentrer le projet mancunien sur la qualité des arrivées plutôt que sur un empilement de joueurs.