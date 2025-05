Le message de Ronaldo à Modric

La star portugaise Cristiano Ronaldo a souhaité rendre hommage à son ex coéquipier Luka Modric, qui a disputé son dernier match au Real Madrid.

Après 13 saisons de bons et loyaux services, Luka Modric quittera le Real Madrid à l'issue de la Coupe du monde des clubs (14 juin au 13 juillet). L'homme aux six Ligue des champions et quatre Ligas a disputé son ultime match avec le Real Madrid, lors de la victoire face à la Real Sociedad (2-0).

Dans un message particulièrement émouvant qu'il a adressé aux fans sur les réseaux sociaux, Luka Modric s'est confié sur son départ : "Le moment est venu... Je n'ai jamais voulu qu'il arrive mais c'est la vie. Tout à un début et une fin". Quelques minutes plus tard, Cristiano Ronaldo a délivré un message en hommage à son ex coéquipier sur ses réseaux sociaux : "Merci pour tout, Luka. Ce fut un honneur de partager autant de moments à tes côtés dans ce club. Je te souhaite le meilleur pour la suite".

Arrivé de Tottenham en 2012, Luka Modric a marqué de son empreinte l'histoire du Real Madrid. En 13 ans, le Ballon d'or 2018 a remporté pas moins de 28 trophées avec la Casa Blanca. Un palmarès monumental pour celui qui est considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du club.

De son côté, le Real Madrid a tenu à lui rendre hommage dans un communiqué : "Le club souhaite exprimer toute sa gratitude et son respect à une véritable légende du football mondial et de notre institution". Il quitte ainsi le Real Madrid en compagnie de Carlo Ancelotti qui prendra les rênes de la sélection brésilienne. Dans le sens des départs, la petite révolution de la Maison Blanche n'est peut-être pas terminée alors que le club souhaite entamer un nouveau cycle avec l'arrivée de Xabi Alonso sur son banc.