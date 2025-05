Attention à la diffusion de la finale du PSG - Inter Milan, la chaîne va vous surprendre

La finale de la Ligue des champions du PSG est prévue pour ce samedi et attention à la chaine.

L'heure de gloire est arrivée... Samedi 31 mai, la France, du moins une grande partie, sera à l'arrêt pour suivre la grande finale de la Ligue des champions à Munich, entre le PSG et le club italien de l'Inter Milan. Pour Paris, il est l'heure de prendre sa revanche avec l'Allemagne et Munich. Car souvenez-vous, même si c'est douloureux pour certains d'entre vous : le PSG s'était incliné lors de sa dernière et unique finale de Ligue des champions, face au Bayern Munich, sur le score de 1-0, après un but de Kingsley Coman.

Pour cette seconde finale de l'histoire du club, c'est un club italien, l'Inter Milan, qui se présente face aux Parisiens à l'Allianz Arena. Les Interistes, vainqueurs à trois reprises en 1964, 1965 et 2010 pour la dernière, restent également sur une finale de Ligue des champions perdue en 2023. Ils avaient alors été battus par Manchester City, qui avait remporté sa toute première Ligue des champions. De quoi inspirer les Parisiens qui espèrent prendre la succession de l'Olympique de Marseille, dernier club en date à avoir remporté la Ligue des champions, en 1993. Une éternité.

Pour suivre cette finale, plusieurs solutions s'offrent à vous. La première est de rester sur les antennes de Canal+ qui diffusent la Ligue des champions en exclusivité depuis le début de la saison. La seconde sera de suivre le match en clair et sur une chaîne gratuite, comme le veut la loi sur les finales des grandes compétitions. Mais attention, alors que TF1 avait les droits ces dernières années, la finale de la Ligue des champions sera diffusée les trois prochaines saisons sur les antennes de M6. Un énorme coup pour la chaîne qui a placé Xavier Domergue et Antoine Kombouaré aux commentaires.