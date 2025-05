VIDEO. Ce que cache la bagarre à coups de poings entre Lewandowski et Szczesny

Lors de l'entraînement avant le tout dernier match de la saison, remporté par Barcelone face à Bilbao (0-3), Lewandowski et Szczesny en sont venus aux mains. La vidéo est devenue virale.

La saison du FC Barcelone en Liga désormais terminée, Robert Lewandowski et Wojcieh Szczesny ont vu une vidéo de bagarre faire le buzz sur les réseaux sociaux. Lors de l'entraînement précédent l'ultime match de la saison face à Bilbao, les deux Polonais en sont venus aux mains. Un moment capté par les caméras du club lui même.

Sur la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on peut voir les deux joueurs s'empoigner et quelques coups voler entre deux des grands artisans du sacre du FC Barcelone en Liga. Fort heureusement cette bagarre n'avait rien de violente ou d'agressive. Celle-ci relevait plutôt d'une empoignade potache entre deux camarades de jeux. De manière totalement ironique, le gardien polonais a assèné un faux uppercut à son compatriote qui est tombé de manière théâtrale au sol.

L'attaquant du Barça s'est ensuite relevé pour lâcher, en réplique, un faux coup de poing sur Szczesny qui s'est écroulé à son tour. La petite scène, qui a eu lieu devant le staff technique, s'est terminée avec un éclat de rire des deux joueurs. En plus de montrer un réel talent d'acteur des deux hommes pour jouer une scène d'action plus vraie que nature, la séquence montre surtout la très bonne atmosphère qui règne dans le vestiaire catalan en cette toute fin de saison.

Amis de longue date et coéquipiers en sélection nationale, Lewandowski et Szczesny ont profité de l'atmosphère détendue de l'entraînement suite au titre conquis en Liga. Un troisième titre cette saison pour les Blaugranas après la Supercoupe d'Espagne et la Coupe du Roi. Sur le plan individuel, Robert Lewandowski, auteur de 27 buts en Liga cette saison, n'est pas passé loin du Pichichi, arraché par Kylian Mbappé et ses 31 réalisations.

Pour le FC Barcelone, la saison n'est pas encore totalement terminée. Les Catalans vont dorénavant s'envoler pour les Etats-Unis pour y disputer la Coupe du monde des clubs du 14 juin au 13 juillet prochain.