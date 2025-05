Barça : la vérité éclate au grand jour, cette star s'en va à cause de...

Hansi-Flick et le FC Barcelone ont décidé de se séparer d'une star du club pour des raisons claires.

Auteur d'une saison riche de trois trophées (Liga, Supercoupe d'Espagne et Coupe du Roi), le FC Barcelone doit malgré tout faire un peu de ménage dans son effectif en vue de la saison prochaine. Hansi Flick et le Barça veulent pousser une star vers la sortie, qui a longtemps été perçue comme l'héritier de Lionel Messi : Ansu Fati. Et au delà d'une situation sportive délicate - l'Espagnol ayant été ignoré par le coach allemand cette saison-, la réalité économique du club est aussi entrée en jeu.

Relégué au statut de second couteau avec seulement 298 minutes jouées cette saison sous Hansi Flick, Ansu Fati n'entre clairement plus dans les plans du Barça sportivement parlant. Même lors de l'ultime match à domicile, l'Allemand n'a pas offert une dernière entrée en jeu à celui qui était pourtant perçu comme le successeur de Lionel Messi il y a quelques années.

Mais selon la presse catalane, le très probable futur départ de Fati est principalement lié à l'aspect financier plus que le sportif. Le jeune ailier perçoit l'un des salaires les plus élevés du vestiaire : 15 millions d'euros par an. Un montant colossal, devenu incompatible avec la nouvelle philosophie du club de ne plus s'aligner sur des salaires astronomiques sans garantie derrière.

Il faut dire aussi que derrière Ansu Fati, un autre prodige a littéralement explosé cette saison : Lamine Yamal. Pour prolonger son joyau, le Barça doit à tout prix dégager de la masse salariale pour augmenter son salaire. Il serait alors le troisième joueur le mieux payé du club derrière Robert Lewandowski et Frenkie de Jong.

Longtemps protégé par la direction catalane, Ansu fati est désormais perçu comme un véritable poids financier pour le club. Son départ permettra non seulement au FC Barcelone, sous pression économiquement, de respirer financièrement tout en récompensant Lamine Yamal, vu comme le symbole du renouveau barcelonais. De son côté Ansu Fati est annoncé proche de l'AS Monaco sous forme d'un prêt avec option d'achat. Qualifiée pour la Ligue des champions, l'équipe de la principauté pourrait être un le groupe idéal pour rebondir après cet échec cuisant au FC Barcelone pour l'Espagnol.