Voiture dans la foule à Liverpool : un message de Salah fait polémique

Récent vainqueur de la Premier League, Mohamed Salah a délivré un message maladroit peu après le drame qui a frappé les célébrations du titre dans Liverpool.

Alors que Liverpool célébrait un 20e sacre en Premier League, rejoignant ainsi Manchester United en tête des clubs les plus titrés de l'histoire, un drame est survenu pendant les célébrations, au coeur de la ville du Nord de l'Angleterre : un homme a foncé dans la foule avec sa voiture, fauchant des dizaines de personnes, dont des enfants, sur son passage. Le dernier bilan fait état d'une cinquantaine de blessés dont quatre graves.

L'incident a choqué toute une ville, pourtant en liesse au moment des faits, mais aussi les joueurs des Reds pour qui la fête a été gâchée. Au lendemain du drame, on cherche des explication et les polémiques fleurissent. Mohamed Salah, l'un des grands artisans du titre de Liverpool, est notamment pointé du doigt pour un message posté sur les réseaux sociaux, juste après le drame.

Le buteur de Liverpool a en effet publié sur les réseaux sociaux une photo l'affichant en train d'embrasser le trophée de la Premier League seulement 19 minutes après le communiqué officiel du club sur l'incident. Un timing bien mal choisi pour l'Egyptien qui a déclenché une vague de critiques sur les réseaux sociaux : "Mo, tu as besoin d'un nouveau community manager", "ce n'est pas le moment" pouvait on lire dans les commentaires. Face à cette polémique, Mohamed Salah a rapidement supprimé la publication.

La commentatrice sportive norvégienne, Mina Finstad Berg, a pris la défense du joueur en expliquant qu'il pouvait très bien s'agir d'une publication automatisée : "Salah ne gère pas personnellement ses comptes, et ce message était sans doute programmé à l'avance". Selon la commentatrice, Salah et Liverpool présentent un lien fort et à aucun moment l'Egyptien n'a "cherché à minimiser la gravité des évènements". Arrivé en 2017 à Liverpool, Salah, double vainqueur de la Premier League avec les Reds (2020 et 2025) et de la Ligue des champions (2019), a marqué 245 buts en 401 rencontres avec Liverpool.