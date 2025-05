Reims - Metz : les Messins abattent une nouvelle carte

Ce jeudi soir au Stade Auguste-Delaune, Reims accueille Metz pour le match retour du barrage L1/L2. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager au match aller (1-1)

Après un match équilibré en Lorraine, où aucune de deux équipes n'est sortie du lot, tout reste à faire pour ces deux clubs historiques du football français dans ce barrage maintien/accession qui devra déterminer le dernier club à jouer en L1 la saison prochaine. Lors de la première manche, les Messins avaient ouvert le score en première période grâce à Matthieu Udol, avant que Cédric Kipré ne rétablisse la parité pour Reims en seconde période. Toutefois, les Rémois ont peiné à se montrer dangereux, ne se procurant qu'une seule véritable occasion et deux tirs dans la surface sur phase de jeu.

Les Rémois ont-ils encore du jus ?

La dynamique n'est pas favorable aux hommes de Samba Diawara, qui peinent à retrouver leur niveau du début de saison. Reims reste sur une série inquiétante de six matchs sans victoire, dont quatre défaites, et n'a marqué que deux fois sur cette période. La finale de la Coupe de France perdue 3-0 face au PSG le 24 mai, qui devait être l'événement attendu depuis tant d'années a confirmé que Reims ne pouvait pas rivaliser avec le champion de France dans ce contexte si particulier de fin de saison. Avec une 16e place en championnat et seulement 33 points récoltés (14 de moins que la saison précédente), le club marnais joue gros ce jeudi. De plus, l'enchaînement des matches clés depuis plus d'un mois ne joue pas pas en faveur des Champenois.

En face, Metz aborde ce rendez-vous avec davantage de confiance malgré le score de parité il y a une semaine. Les Lorrains restent sur une seule défaite lors de leurs douze derniers matchs, avec sept victoires à la clé. Redoutables à l'extérieur, ils ont remporté cinq de leurs sept derniers déplacements. Leur animation offensive s'est montrée efficace récemment, avec huit buts inscrits lors des quatre dernières rencontres.

Joel Asoro de retour

Pour ce match crucial, Reims devrait aligner une défense composée de Sekine, Okumu, Kipré et Akieme. Le forfait de Yaya Fofana devrait profiter à Mory Gbane et Valentin Edoa au milieu de terrain. Devant, Siebatcheu et Tia pourraient être épaulés par John Patrick et Keito Nakamura. Côté messin, aucun absent n'est à signaler. L'ailier suédois Joël Asoro est de retour dans le groupe après deux mois d'absence. Le coach lorrain Stéphane Le Mignan était d'ailleurs ravi de disposer de tous éléments pour ce match retour comme il l'a déclaré" Tout le groupe est opérationnel chez les joueurs de champ. C'est bien pour ce dernier match d'avoir tout le monde ". Sadibou Sané et Urie-Michel Mboula devraient former la charnière centrale devant le portier Pape Sy, tandis que le duo Stambouli–Deminguet épaulera l'attaque composée de Hein et Sabaly.

Si les dynamiques semblent opposées, le contexte d'un match de barrage peut tout bouleverser. L'enjeu, la tension, la peur de l'échec, mais aussi l'espoir d'un maintien ou d'une montée peuvent transcender les joueurs comme les figer. Dans un stade Auguste-Delaune qui promet une belle ambiance, le duel s'annonce âpre avec un enjeu sportif et financier crucial: une place en Ligue 1.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La rencontre entre Reims et Metz sera dirigée par Mr. Eric Wattellier. Ce match aura lieu à 20h30 au stade Auguste-Delaune ce jeudi soir.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Reims - Metz ?

Ce match de barrage entre deux clubs historiques du football français sera diffusé conjointement par Bein Sports 1 et DAZN

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Pour visionner le match en streaming, il faut se rendre sur les plateformes Bein Connect et DAZN .

Les compositions possibles de départ

Reims: Diouf - Sekine, Okumu, Kipre, Akieme - Patrick, Gbane, Edoa, Nakamura - Siebatcheu, Tia

Metz: Sy - Kouao, Sane, Mboula, Udol - Kerkhof, Stambouli, Deminguet, Mputu - Hein, Sabaly

Les différentes côtes

Le Stade de Reims qui évolue est légèrement favori de ce barrage retour face à Metz.

Betclic : Reims 2,20/ Nul 3,20 / Metz 3,25.

Winamax : Reims 2,25/ Nul 3,20 / Metz 3,30.

Unibet : Reims 2,25/ Nul 3,20 / Metz 3,30

Parions Sports : Reims 2,20/ Nul 3,20 / Metz 3,30