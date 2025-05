Betis - Chelsea : Le défi historique des Blues

Chelsea et le Real Betis s'affrontent en finale de la Ligue Europa Conférence mercredi soir à Wroclaw, avec un enjeu historique pour les Blues

Devenir le premier club à remporter les quatre principales compétitions de clubs de l'UEFA. Déjà vainqueurs de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et de la Coupe des Coupes, Les Blues ont une opportunité unique d'ajouter la Conférence League à leur palmarès. Après une saison de transition, Chelsea a assuré une place en Ligue des Champions grâce à une victoire décisive contre Nottingham Forest lors de la dernière journée de Premier League, terminant à la 4e place du classement.

Une finale inespérée pour le Betis

Cette qualification européenne soulage un peu la pression autour de cette finale, normalement synonyme de qualification pour la Ligue Europa. Mais au-delà de la récompense sportive, c'est bien l'Histoire qui motive les hommes d'Enzo Maresca. Chelsea, grand favori dès le début de la compétition, a globalement répondu aux attentes, malgré deux faux pas contre Servette et le Legia Varsovie. Les Blues disputent ici leur 13e finale européenne, avec un bilan très positif jusqu'à présent (8 victoires sur 12). Toutefois, ils n'ont encore jamais affronté une équipe aussi compétitive que le Betis dans cette édition.

De son côté, le Real Betis joue sa toute première finale européenne, emmené par un entraîneur d'expérience, Manuel Pellegrini. L'ancien coach de Manchester City a su redonner un second souffle à des joueurs comme Isco et Antony, ce dernier ayant été décisif en demi-finale contre la Fiorentina. Après un match aller remporté 2-1, le Betis a bien failli être éliminé au retour, avant qu'Antony ne délivre une passe décisive à la 97e minute pour permettre à Abde Ezzalzouli d'arracher la qualification. Malgré cette performance européenne, la fin de saison du club andalou a été plus compliquée, avec quatre matchs sans victoire en Liga. Leur 6e place en championnat leur garantit toutefois une participation à la prochaine Ligue Europa.

Nkunku postule pour une place de titulaire

Côté effectif, Chelsea pourra compter sur Nicolas Jackson, suspendu en championnat mais disponible en Europe. Christopher a réussi Nkunku pourrait également faire son retour, bien qu'il ait été ménagé ce week-end. En revanche, plusieurs joueurs restent indisponibles : Fofana, Mudryk, Kellyman et Anselmino sont tous absents, tout comme Roméo Lavia, inéligible pour la compétition. Du côté du Betis, les blessures de Bellerin, Roca, Llorente et Avila pèsent lourd, et la présence de Lo Celso reste incertaine. Sabaly et Cardoso, eux, sont rétablis, et Cédric Bakambu mènera probablement l'attaque. Le buteur congolais a déjà inscrit 7 buts en Conférence League cette saison, soit un de moins que le meilleur buteur actuel.

Cette finale oppose donc un géant européen expérimenté à un prétendant ambitieux et en pleine ascension. Pour Chelsea, c'est une occasion en or de marquer l'histoire du football européen. Pour le Betis, c'est une opportunité de décrocher un premier trophée continental et de couronner le travail de Pellegrini. Le spectacle promet d'être au rendez-vous entre deux équipes aux parcours très différents, mais aux ambitions claires : soulever la coupe et inscrire leur nom dans les annales du football européen.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La rencontre entre Chelsea et Betis Séville qui sera dirigée par l'arbitre Bosnien Irfan Peljto aura lieu ce mercredi à 21h au stade Tarczynski Arena de Wroclaw

Sur quelle chaîne TV est diffusé Betis Séville - Chelsea ?

Diffusée sur les chaînes de Canal pendant toute la saison, la Conférence League sera une nouvelle fois à l'affiche sur la chaîne cryptée puisque cette finale sera diffusée sur Canal+ Foot.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Pour visionner le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme MyCanal.

Les compositions possibles de départ

Betis Séville : Vieites - Sabaly, Bartra, Natan, R. Rodriguez - Cardoso, Altimira; Antony, Isco, Fornals - Bakambu

Chelsea: Jorgensen - Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella; Dewsbury-Hall, Fernandez; Sancho, Nkunku, George - Jackson

Les différentes côtes

Avec une meilleure expérience des finales européennes, Chelsea est logiquement favori face à Betis Séville

Betclic : Betis Séville 4,28/ Nul 3,55 / Chelsea 1,87.

Winamax : Betis Séville 4,50/ Nul 3,50 / Chelsea 1,84.

Unibet : Betis Séville 4,40/ Nul 3,40 / Chelsea 1,88.

Parions Sports : Betis Séville 4,70/ Nul 3,50 / Chelsea 1,84.