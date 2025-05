Ancelotti : "J'ai entraîné 34 Brésiliens et je n'ai eu des problèmes qu'avec un seul"

Dans une interview pour Globo Esporte, Carlo Ancelotti, nouveau sélectionneur de la Seleçao, s'est confié sur son admiration pour les joueurs brésiliens.

Désormais à la tête de la sélection du Brésil avec l'objectif d'aller décrocher la Coupe du monde 2026, Carlo Ancelotti s'est confié sur son rapport avec les joueurs brésiliens. Pour le média local Globo Esporte, il a notamment révélé avoir entraîné pas moins 34 Brésiliens tout au long de sa carrière d'entraîneur. Des rapports qui, dans l'ensemble, ont été très bons selon lui : "J'ai eu une excellente relation avec quasiment tous. Ils m'ont appelé pour me féliciter et me souhaiter bonne chance".

Interrogé sur ses préférés, le technicien italien a répondu sans langue de bois : "Le meilleur techniquement, Ronaldo. C'était un joueur spectaculaire et aussi l'un des plus drôles que j'ai connu". Pour rappel, Ancelotti a eu le Brésilien comme joueur lors de son passage au Milan AC en 2007-2008. Concernant le plus professionnel, "Cafu, sans hésitation !" lance-t-il, avant d'annoncer le Brésilien le plus drôle, non sans difficulté : "Il y en avait beaucoup. Militao me faisait énormément rire, tout comme Vinicius, qui est en plus un garçon très humble".

Cependant sur ses 34 joueurs, un seul a posé des problèmes à Ancelotti, mais l'Italien préfère garder le secret sur l'identité de ce dernier. "Je ne vous dirai pas qui", conclut il mystérieusement. Outre la mauvaise entente avec ce fameux joueur, l'ancien coach madrilène est élogieux envers les Brésiliens en général, qui sont "techniquement supérieurs" selon lui. Restera à le prouver lors de la Coupe du monde 2026 , lors de laquelle Carlo Ancelotti aura la lourde tâche de tenter de décrocher une première Coupe du monde pour le Brésil depuis le sacre mondial en 2002.