Un gardien de classe mondiale aperçu à Barcelone

Alors que l'avenir de Wojcieh Szczesny est toujours incertain au Barça, la présence remarquée d'un gardien de classe mondiale à Barcelone alimente les rumeurs.

Cette saison, Wojcieh Szczesny, appelé comme joker pour palier la blessure longue durée du capitaine du FC Barcelone André ter Stegen, a plus que "tenu la baraque" dans la cage catalane. Pourtant, son avenir reste incertain au Barça. Le Polonais, qui a reçu une offre de prolongation de contrat du club, sait qu'il sera cantonné à un rôle de doublure la saison prochaine avec le retour de Ter Stegen et la probable arrivée d'un autre gardien, possiblement Lucas Chevalier, annoncé proche du Barça. Un flou autour de son avenir qui pourrait profiter à un autre.

Et les spéculation on pris un nouveau tournant quand plusieurs supporters ont remarqué et fait remarquer sur les réseaux sociaux qu'un gardien de classe mondiale se promenait du côté de Barcelone ces derniers temps. Emiliano Martinez, gardien de la sélection Argentine et malheureux avec Aston Villa en Ligue des champions (élimination en quarts face au PSG) comme en Premier League (6e après un dernier match cruel à Manchester), a en effet été aperçu en Catalogne hier.

Officiellement en visite en tant que que touriste, Emiliano Martinez se trouvait à Barcelone en même temps ou presque que son agent, Jorge Mendes, en pleine discussion avec le Barça concernant la prolongation de contrat de Lamine Yamal. Alors qu'une réunion serait prévue entre le célèbre agent de joueur et Joan Laporta, président du club, il n'en faut pas plus pour que les fans voient le cas Emiliano Martinez abordé dans les prochains jours.

Sous contrat avec Aston Villa jusqu'en 2029, le gardien de 32 ans fait toujours office de valeur sûre en Europe à son poste, à l'image de sa saison en Premier League. Aston Villa attendrait une offre à hauteur de 40 millions d'euros pour son portier, une somme qui pourrait être jugée élevée du côté de Barcelone qui souffre toujours d'un contexte économique tendu. Le gardien argentin reste courtisé par d'autres clubs en Angleterre, comme Manchester United ou encore Arsenal. Si Barcelone souhaite se renforcer à ce poste stratégique, il va donc, semble-t-il, falloir mettre la main à la poche.