PSG - Inter Milan : l'arme fatale de l'Inter dont Paris devra se méfier

En finale de Ligue des champions, le PSG s'apprête à affronter une formation de l'Inter Milan coriace, redoutable dans un secteur en particulier.

"Le PSG est une super équipe. Ils sont organisés. Ils ont un entraîneur que je respecte, mais nous avons aussi nos forces", analyse Simone Inzaghi en conférence de presse. A l'approche de la finale de Ligue des champions entre l'Inter Milan et le PSG, les Nerazzurri vont pouvoir compter sur leur efficacité impressionnante sur les phases arrêtées, au point d'en faire une arme fatale dont le PSG devra grandement se méfier.

Selon Opta, l'Inter a inscit 42% de ses buts en Ligue des champions à la suite de phases arrêtées, dont les penalties, soit 11 des 26 réalisations de l'équipe. Un pourcentage extrêmement élevé qui en fait d'ailleurs la formation la plus efficace dans ce domaine dans la compétition. Un autre chiffre particulièrement parlant, Milan a converti 27% de ses centres en buts en Ligue des champions. Une efficacité glaçante bien illustrée lors de la demi-finale européenne aller face à Barcelone, où Denzel Dumfries a marqué sur corner. Une arme efficace qui a permis à l'Inter de débloquer bien des situations dans des matches fermés. Le club milanais, en adverse coriace, n'a été mené que pendant 1,2% de ses matches cette saison en Ligue des champions soit pendant moins de 370 secondes par match (285 contre le Bayer Leverkusen, 370 secondes face au Bayern Munich et 343 secondes contre le FC Barcelone).

Paris va donc devoir se montrer attentif et éviter absolument une ouverture du score italienne. De son côté, le PSG, qui a montré de la solidité défensive depuis le début de la saison dans ce secteur des phases arrêtées, se prépare à faire preuve de vigilance. En conférence de presse Luis Enrique a confirmé que l'Inter est une "une équipe qui domine sur les phases arrêtées". Pour Paris, la meilleure défense c'est l'attaque cette saison. Les Parisiens sont en feu dans le secteur offensif dans cette campagne européenne. Le club affiche son plus grand nombre de buts (33 réalisations) sur une saison européenne et son plus grand nombre de tirs en moyenne par match depuis l'édition 2003-2004 de la Ligue des champions.