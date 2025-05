"Si je ne joue pas, je pars" : Guardiola mis sous pression par l'un de ses joueurs

Le coach espagnol de Manchester City a été mis sous pression par l'un de ses joueurs.

Un nouveau dossier sensible s'ouvre pour Pep Guardiola à Manchester City. Le jeune défenseur Jahmai Simpson-Pusey, considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de la formation mancunienne, a publiquement exprimé ses ambitions et ses doutes. Le joueur veut intégrer l'équipe première dès la saison prochaine. Et il ne fait pas de mystère sur ses intentions en cas de refus de son coach.

À 19 ans, le défenseur central, déjà apparu à six reprises avec les pros cette saison — souvent en raison de blessures au sein de l'effectif —, estime que son heure est venue. " Pour être honnête, je veux juste jouer pour l'équipe première ", a-t-il déclaré dans une récente interview. Une prise de position forte, qui n'a pas manqué de faire réagir outre-Manche. Plusieurs médias y voient un message sans détour adressé à Guardiola. Sans perspective de temps de jeu à City, Simpson-Pusey envisagera un départ, que ce soit sous forme de prêt ou de transfert définitif.

Auteur de prestations solides lors de ses apparitions avec les A, le jeune international britannique a été élu joueur de l'année de l'équipe réserve. Un titre qui renforce encore sa conviction d'avoir franchi un cap.

Reste que l'avenir immédiat du défenseur est incertain. Guardiola a déjà laissé entendre qu'il souhaitait travailler avec un groupe plus restreint la saison prochaine — une stratégie qui pourrait réduire les opportunités pour les jeunes. Mais Simpson-Pusey se dit prêt à relever le défi. " Je suis prêt. Je veux juste passer à l'étape suivante ", a-t-il martelé.