PSG - Inter Milan : voici pourquoi Munich est la ville idéale

A Munich, le PSG pourrait devenir le deuxième club français de l'histoire à remporter une finale de Ligue des champions. La ville bavaroise pourrait porter bonheur aux Parisiens.

Samedi soir pourrait être historique pour le football français. 22 ans après l'OM et son sacre face au Milan AC en finale de Ligue des champions (1-0 en 1993), le PSG à l'occasion, à son tour, de graver son nom sur la Coupe aux grandes oreilles. Paris, impressionnant au cours de la phase à élimination directe de cette campagne européenne après avoir été le bourreau des clubs anglais (Liverpool, Aston Villa puis Arsenal), peut, plus que jamais, se mettre à rêver. Encore plus quand on jette un œil à l'historique des finales qui se sont jouées à Munich.

Rien ne doit être laissé au hasard au moment d'aborder une finale, encore plus lorsque le premier sacre de l'histoire d'un club est à portée de main. Dans la somptueuse Allianz Arena de Munich, Paris s'apprête à disputer la deuxième finale de Ligue des champions de son histoire, face à l'inter Milan. Munich, déjà théâtre du sacre marseillais en 93, pourrait faire office de véritable porte-bonheur pour les Parisiens selon les statistiques. Ces dernières années en bavière, il en effet devenu commode de voir un club sacré pour la première fois de son histoire. Sur les quatre précédentes finales de Ligue des champions qui se sont déroulées à Munich, les quatre vainqueurs ont tous fêté leur premier titre européen. Après 1979 (Nottingham Forest), 1993 (Marseille), 1997 (Borussia Dortmund) et 2012 (Chelsea), 2025 pourrait être l'occasion pour Paris de faire respecter cette règle une cinquième fois.

Si l'on dézoome un peu, l'Allemagne, plus largement, est une terre qui a accueilli la moitié des finales européennes avec des clubs français (4/8). Sur les trois précédentes finales reçues par l'Allemagne, à une seule reprise un club français a été sacré, Marseille. En 1959 à Stuttgart, le Stade de Reims était tombé face au Real Madrid (0-2). Plus récemment, à Gelsenkirchen, Monaco n'avait rien pu faire face à Porto (0-3). Cinq ans après sa première finale de Ligue des champions perdue face à... Munich, le PSG est de retour au sommet européen avec la ferme intention de vivre une issue bien différente.