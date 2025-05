Dembélé Ballon d'or, voici pourquoi même en cas de victoire du PSG en finale, le Français en est encore très loin

Le Dembélé Ballon d'or pourrait prendre de l'épaisseur si le PSG rafle la Ligue des champions, mais l'hypothèse est encore loin de se concrétiser.

Ousmane Dembélé pourrait-il devenir le successeur de Karim Benzema, Ballon d'or en 2022, et apparaître comme le sixième joueur français à remporter le plus prestigieux des trophées individuels ? D'ores et déjà dans la shortlist des prétendants crédibles au Ballon d'Or, l'attaquant parisien réalise actuellement une splendide saison avec, en cerise sur le gâteau, une finale de Ligue des champions à jouer avec un potentiel sacre européen à la clé. Le Français, qui a tout raflé cette saison avec le PSG, affiche la bagatelle de 33 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues. Avec en plus une Ligue des champions dans la poche, nul doute que l'idée de voir Ousmane Dembélé soulever le Ballon d'Or prendrait de l'épaisseur. Mais même dans ce cas de figure, la partie est loin d'être gagnée, la course au trophée étant particulièrement ouverte cette année.

Yamal en poison

La principale menace du Parisien dans sa quête du Ballon d'or est jeune mais diablement talentueuse, elle se nomme Lamine Yamal. A seulement 17 ans, l'Espagnol a ficelé une saison riche de trois trophées avec le FC Barcelone (Liga, Supercoupe d'Espagne et Coupe du Roi), au point même de devenir le symbole du renouveau catalan. La pépite, qui a très récemment prolongée son aventure avec le Barça jusqu'en 2031, a réalisé une belle saison en termes de statistiques avec 18 buts et 25 passes décisives toutes compétitions confondues en club. Son influence déjà indéniable au sein du FC Barcelone fait de lui un candidat crédible au Ballon d'Or, au même titre que son coéquipier, Raphinha. Le Brésilien, qui a bénéficié de la confiance totale d'Hansi Flick, a tout simplement signé la meilleure saison de sa carrière, 59 fois décisifs (34 buts, 25 passes décisives) en 57 rencontres avec le Barça.

Des votes toujours surprises

La course au Ballon d'or dépend totalement des votes des journalistes du monde entier, c'est pourquoi la hiérarchie pré établie des favoris reste subjective. Tous les ans, certains votes surprennent. Par exemple en 2024, Vinicius Junior, qui était alors considéré comme le grand favori au Ballon d'or, avait été tout bonnement été exclu du top 10 d'un journaliste du Salvador. Le journaliste en question s'était alors défendu sur Marca : Il n'est pas assez complet. Je ne considère pas Vinicius Júnior comme un joueur déterminant dans le jeu. Son déplacement sur le terrain est uniquement dans une zone assez petite".

Encore une chance pour Mbappé

Quid d'un autre Français, Kylian Mbappé ? Le Tricolore, longtemps considéré comme écarté de la course au trophée, a le vent en poupe depuis quelques semaines, lui qui bénéficie du lobyying de la presse espagnole espagnole. Le célèbre journaliste Josep Pedrerol l'assure : "Mbappé, Soulier d'or lors d'une mauvaise saison du Real. Si Madrid gagne le Mondial des clubs, Mbappé, Ballon d'or". Un Mondial des clubs qui pourrait revêtir une importance capitale dans la course au Ballon d'or, au même titre que le France - Espagne en Ligue des nations qui va certainement valoir "son pesant de cacahuètes".