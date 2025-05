Xabi Alonso a demandé de recruter ces trois milieux, un seul pourrait venir

Le technicien espagnol a l'ambition de reformer un milieu de terrain très compétitif pour l'année prochaine.

Le Real Madrid est en quête des meilleurs joueurs pour renforcer son effectif, tant avant qu'après le Mondial des clubs. Bien que le plan pour les différentes périodes de transfert de l'été prochain soit déjà établi, il n'y a toujours pas de gros consensus sur le joueur qui devrait intégrer le nouveau milieu de terrain de l'équipe madrilène. C'est donc au cœur des bureaux du Real que l'on débat actuellement sur les suggestions faites par Xabi Alonso pour renforcer la ligne médiane.

Florian Wirtz, Martín Zubimendi et Angelo Stiller. Ces trois joueurs ont des profils divers et proposent des conditions de transfert variées. C'est ici que se concentre l'attention des dirigeants conduite par Florentino Pérez. Parmi ces milieux de terrain, c'est Angelo Stiller qui semble être le plus accessible à tous points de vue. En effet, Florian Wirtz est sur le point de rejoindre Liverpool, tandis qu'Arsenal a fait de grands pas vers Martín Zubimendi ces dernières semaines. Stiller, quant à lui, n'est pas encore lié par de telles rumeurs.

Sur le plan financier également, la situation des trois joueurs diffère. Le transfert de Florian Wirtz pourrait coûter la somme considérable de 120 millions d'euros, un montant trop élevé pour les finances du Real Madrid. De son côté, la clause de résiliation de Martín Zubimendi, fixée par la Real Sociedad à 60 millions d'euros, ne suscite pas non plus beaucoup d'enthousiasme. En revanche, le transfert d'Angelo Stiller depuis le Stuttgart semble beaucoup plus attrayant économiquement pour le club madrilène. Les retours sur le joueur allemand, aperçus lors de leur rencontre au Santiago Bernabéu, sont très positifs aux yeux de la direction sportive de Madrid.

Angelo Stiller est donc devenu une option de choix, notamment comme potentiel successeur de Kroos dans l'équipe nationale allemande. Florentino Pérez a indiqué à Xabi Alonso que plusieurs ajustements sont prévus dans le milieu central de l'équipe première, en tenant compte de ses recommandations, dans le but de rééquilibrer l'équipe. En effet, les joueurs de Carlo Ancelotti ont souffert d'un manque créatif notable durant la saison 24/25, ce qui a entravé leurs performances et ambitions compétitives. Pour contrer ce problème, le Real Madrid se tourne vers le marché des transferts, laissant Xabi Alonso, fort de sa connaissance de la Bundesliga, guider ses choix.