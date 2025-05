PSG - Inter Milan : ces deux joueurs qui changent tout dans le dispositif de Luis Enrique

Les deux joueurs font des étincelles cette saison sous la houlette de Luis Enrique, au point de ramener le PSG au sommet européen.

A quelques heures d'affronter l'Inter Milan en finale de la Ligue des champions, la pression monte peu à peu du côté du PSG qui va disputer le match le plus important de son histoire. A l'Allianz Arena de Munich, Luis Enrique va devoir compter sur son duo intenable au milieu de terrain depuis le début de saison, Joao Neves et Vitinha. Une paire portugaise talentueuse, au point même de devenir un rouage essentiel dans le système déployé par Luis Enrique.

Il y a quelques années, Paris se cassait la tête pour trouver les bons compléments à Marco Verratti dans son entrejeu. Ils sont beaucoup à avoir alterné le bon et le moins bon, sans pouvoir véritablement faire passer le PSG dans une autre dimension. De Leandro Paredes à Idrissa Gueye, en passant par Georginio Wijnaldum ou encore, plus récemment, Manuel Ugarte, à chaque fois, le milieu de terrain parisien à souffert dans les grandes soirées européennes. Jusqu'au jour où Paris a eu l'excellente idée d'enrôler Vitinha, puis Joao Neves pour former un milieu de terrain à l'accent portugais. Résultat, moins d'un an après l'arrivée du plus jeune des deux, Paris est en finale de Ligue des champions, en grande partie grâce à son duo, à la complémentarité naturelle.

Il faut dire que Joao Neves, 20 ans, a connu une véritable bascule dans sa saison. Au soir d'un match complètement dingue et particulièrement important face à Manchester City en phase de Ligue des champions, Paris s'impose autoritairement (4-2). Et Joao Neves, arrivé il y a quelques mois, est alors élu homme du match. Depuis, le Portugais est devenu indispensable à Luis Enrique. Dans cette campagne européenne, il est le joueur qui affiche le plus de pressing à haute intensité et celui qui a le plus taclé (57 tacles). Dans l'histoire de la Ligue des champions, seuls deux joueurs ont fait mieux, Gennaro Gattuso (64 avec le Milan AC en 2006-2007) et Javier Macherano (70 avec Liverpool en 2007-2008). Luis Enrique est clair, Joao Neves "ne perd pas le ballon". Sa précision de passes (plus de 92% de réussite) font un bien fou au PSG, et complète à merveille le profil plus percutant de son compatriote Vitinha.

Devenu véritable patron du PSG, le Portugais rythme le jeu parisien à sa guise. Auteur de "seulement" 7 buts et 2 passes décisives cette saison avec le PSG, l'influence de Vitinha reste monumentale. Luis Enrique est dithyrambique concernant son joueur : "Il est le milieu parfait. Il occupe une position vitale pour nous". Le PSG n'a jamais autant compté sur son milieu de terrain, à l'heure où il est annoncé avec insistance du côté du Real Madrid la saison prochaine.