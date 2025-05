PSG - Inter : "j'ai envie de…", voici le plan secret de Luis Enrique pour la finale de Ligue des champions

Luis Enrique a donné quelques indices avant la finale du PSG en Ligue des champions. L'entraîneur espagnol a déjà coché un moment très particulier.

A la tête du PSG depuis l'été 2023, Luis Enrique est en passe de réussir son pari. L'entraîneur espagnol a conduit le club parisien en finale de la Ligue des champions ce samedi face à l'Inter Milan et entend devenir le premier à remplir l'objectif fixé par les propriétaires qatariens : remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes et rejoindre au palmarès l'Olympique de Marseille, seul club français vainqueur de la "C1".

En cas de victoire samedi soir à Munich, l'ancien entraîneur barcelonais réussirait ainsi cette mission, 14 ans après l'arrivée de Qatar Sports Investment à la tête du PSG. Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Mauricio Pochettino ou encore Christophe Galtier s'y sont cassés les dents, Thomas Tuchel arrivant lui jusqu'en finale en 2020 avant de s'incliner face au Bayern Munich.

Remis en cause pour sa rigidité et ses relations tendues avec la presse en début de saison, Luis Enrique a peu à peu mis de l'eau dans son vin à mesure aussi que les résultats suivaient et que le collectif adhérait à sa méthode exigeante. Si bien que le PSG s'avance en finale avec de fortes convictions, illustrées par son entraîneur qui, après un large turnover en début de saison, semble avoir trouvé un onze type. Seuls Désiré Doué et Bradley Barcola sont régulièrement en balance pour occuper le troisième poste de l'attaque.

Quel sera justement le plan de Luis Enrique en finale ? L'entraîneur espagnol s'avance avec des certitudes et un avantage : il a déjà disputé une finale de Ligue des champions en tant qu'entraîneur, remportée en 2015 avec le FC Barcelone. De quoi insuffler un peu plus de confiance à un groupe qui figure parmi les plus jeunes d'Europe et qui s'apprêtent pour beaucoup à vivre le sommet de leur jeunes carrières. En 2015, une image avait alors marqué les esprits, celle de la fille de Luis Enrique, Xana, courant sur le terrain avant d'y planter un drapeau du club catalan. 4 ans plus tard, la petite fille alors agée de 9 ans décédait des suites d'un cancer des os.

Luis Enrique et sa fille Xana après la victoire du Barça en Ligue des champions 2015 à Berlin. © Michael Probst/AP/SIPA (publiée le 28/05/2025)

Luis Enrique est revenu ces dernières semaines sur cette image et glissé un souhait fort : "J'ai un souvenir incroyable parce que ma fille adorait beaucoup les fêtes. Je suis sûr qu'elle continue de faire la fête là où elle est", a-t-il d'abord glissé dans une rare confession sur cette tragédie personnelle.

"Je me souviens d'une photo incroyable à la finale de la Champions League à Berlin… Xana plantant fièrement un drapeau du Barça", a-t-il ensuite poursuivi avant de glisser un souhait : "J'ai envie de faire la même chose avec le PSG ! Ma fille ne sera pas là physiquement, mais elle sera toujours là spirituellement", a-t-il ajouté. Un drapeau sera-t-il donc à proximité du banc du PSG samedi soir ? Ce serait à coup sûr un moment particulièrement poignant...