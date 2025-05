DIRECT. PSG - Inter Milan : le festival Désiré Doué qui envoie Paris au 7e ciel, la finale de la Ligue des champions

Deux minutes après son deuxième but inscrit, Désiré Doué cède sa place à Bradley Barcola ! L'international français est applaudi par ses partenaires et le staff.

22:24 - Le PSG sur une autre planète ! (3-0, 64e)

Un but qui envoie le Paris Saint-Germain sur une autre planète ! Dans le rond central, Ousmane Dembélé talonne dans la course pour Vitinha. Le Portugais se projette et lance Désiré Doué. À la course avec Acerbi, l'ailier frappe en première intention. Au premier poteau, Yann Sommer est battu et les Parisiens célèbrent ce but.