DIRECT. PSG - Inter Milan : "Le PSG, un plaisir à regarder", la déclaration d'amour d'un Intériste avant la finale

Avant la finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan, un joueur de l'Inter a analysé le jeu des Parisiens cette saison et est très élogieux.

09:40 - "On compte sur nos supporters pour cette grande finale !" Il sera certainement l'un des joueurs importants de cette finale, Bradley Barcola en appel aux supporters pour donner un élan supplémentaire avant ce PSG - Inter. " Avoir l'opportunité de jouer une finale de Champions League est incroyable pour moi. Il y a encore un an et demi, je faisais mes débuts avec l'équipe première à Lyon (...) Je tiens à les remercier pour ce qu'ils font depuis le début de la saison (les supporters NDLR). Même dans les moments compliqués, pendant lesquels on a pu douter, ils ont toujours été là pour nous, à nous encourager. On compte sur eux pour cette grande finale !

09:15 - Les anciens de l'OM s'écharpent Si la finale rassemble du côté des Parisiens, les Marseillais sont en train de se déchirer, notamment les anciens vainqueurs comme Basile Boli et Eric di Meco. Lire l'article PSG - Inter Milan : les anciens héros de l'OM s'écharpent sur le résultat de Paris

08:50 - "Le collectif m'impressionne" Ancienne légende du PSG, Pedro Miguel Pauleta est impressionné par le jeu parisien cette saison. "C’est le collectif qui m’impressionne le plus. Je parle toujours du collectif pour une équipe, c’est ce qui compte le plus selon moi. C’est un régal de voir le Paris Saint-Germain jouer au football. Il y a la qualité de jeu, mais c’est aussi une équipe qui est cohérente, qui joue ensemble, leur état d’esprit est irréprochable. Et c’est le club qui est la star de cette équipe. En tant que supporter du PSG, c’est quelque chose qui touche beaucoup."

08:25 - "Une mentalité de gagnants pour Dembélé" Interrogé par le site du PSG, le Français a évoqué la finale et la mentalité de l'équipe parisienne. "Nous aimons vraiment jouer ensemble, attaquer et défendre ensemble. Nous avons faim de trophées. Nous avons vraiment une mentalité de gagnants, alors nous nous poussons les uns les autres. Je pense que la compétition au sein de l'équipe est essentielle pour que les joueurs puissent donner le meilleur d'eux-mêmes."