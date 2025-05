Défilé du PSG à Paris : une fête prévue dimanche sur les Champs ? Le dispositif de sécurité est prêt

Si le PSG gagne face à l'Inter en finale de la Ligue des champions ce samedi 31 mai à Munich (Allemagne), le club pourra défiler le lendemain, dimanche, dans les rues de la capitale.

Après les doutes, les certitudes ? Quelques jours après les discussions entre les autorités parisiennes et le club sportif, il a été décidé que des festivités pourraient bel et bien avoir lieu dans les rues de la capitale en cas de victoire du PSG en finale de la Ligue des champions face à l'Inter de Milan, samedi soir, à Munich (Allemagne). Une parade des joueurs, un concert au Parc des Princes et un show avec les joueurs sont ainsi prévus dès le lendemain de la potentielle victoire, rapporte le média local Ici sur son site internet. Si tout ne dépend plus que de la victoire ou non de l'équipe de football de Paris à présent, un véritable bras de fer s'est joué entre les autorités et le club du PSG pour organiser cette parade.

D'après des informations de la chaîne RMC Sport, la parade est conditionnée à ce qu'aucun débordement ne survienne samedi soir. Par conséquent, les autorités se réservent le droit d'annuler les festivités. Il est à remarquer qu'en cas de victoire du Paris Saint-Germain samedi en Ligues des champions, ce serait une première dans l'histoire du club.

Les commerçants et les forces de l'ordre sur le qui-vive

Mercredi 28 mai, une réunion s'est tenue entre les autorités et les élus locaux dans le but de coordonner l'événement en cas de victoire du PSG. Ainsi, un dispositif de sécurité est prévu pour la soirée de la finale de la Ligue des champions. Un dispositif qui devrait être reconduit dimanche après-midi à l'occasion de la parade. "Avec le préfet de police, nous n'étions pas d'accord. Les commerçants des Champs-Elysées ont peur. Les célébrations, quand il s'agit de matchs de football, se terminent toujours en bordel. Nous ne sommes pas pour cette parade dimanche. Mais c'est une décision qui a été prise en haut lieu", a expliqué Jeanne d'Hauteserre, maire du VIIIe au journal Le Parisien. En vue de la possible victoire du club parisien, des commerçants de la capitale ont aussi panneauté leur magasin. Le week-end s'annonce donc chargé autant pour les forces de l'ordre que pour les joueurs du club et pour les Parisiens.

En ce qui concerne le programme des festivités, il y en aura avant, pendant et après le match, explique France Info dans un article : vendredi soir "la tour Eiffel scintillera et diffusera un message d'encouragement à l'adresse des supporters" du PSG, d'après les annonces de la mairie de Paris. Samedi, la tour Eiffel s'illuminera des couleurs du club, bleu, blanc, rouge, des lumières qui resteront allumées au cours du match et scintilleront à chaque but marqué par le club parisien. Pendant le match samedi, aucune fan zone gratuite ne sera mise en place à Paris. Pour assister à la rencontre dans la capital sur écran géant, il faudra se rendre au Parc des Princes. L'entrée sera payante et 48 000 personnes sont attendues.