PSG - Inter : ça dégénère à Paris, de grosses tensions avec la police

Les festivités sur les Champs ce samedi soir et un peu partout dans la région parisienne sont loin de se passer dans le plus grand des calmes...

Des débordements éclatent un peu partout dans Paris et particulièrement sur les Champs Elysées. Malgré un énorme dispositif de sécurité mis en place avec des CRS et de nombreux policiers, les supporters parisiens ne sont pas vraiment contrôlés et de nombreuses tensions sont présentes avec des affrontements et des tirs de mortier.

Pour rappel, la parade prévue ce dimanche en cas de victoire reste sous réserve. En cas de gros débordements ce samedi soir dans les rues de la capitale, les autorités pourraient se réserver le droit d'annuler les festivités. La maire du 8e arrondissement a notamment remonté les inquiétudes de certains commerçants qui ne souhaitent pas que cette parade ait lieu... Et avec les débordements actuels, difficile de faire un pronostic sur une éventuelle célébration à Paris.