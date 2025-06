La presse espagnole s'emballe, les prochains Messi et Ronaldo sont Yamal et...

Après la finale de la Ligue des champions, la presse espagnole s'emballe totalement concernant Yamal et un joueur français.

Après une saison brillante avec le FC Barcelone, qui pourrait le conduire potentiellement jusqu'au Ballon d'or alors qu'il n'a pas 18 ans, Lamine Yamal fait preuve d'une précocité affolante, au point de le comparer à Lionel Messi. Mais désormais, il n'est plus le seul sous le feu des projecteurs à son jeune âge, puisque la presse espagnole est désormais dithyrambique avec un jeune joueur français, favori au Golden Boy 2025, Désiré Doué.

A seulement 17 et 19 ans, Lamine Yamal et Désiré Doué incarnent la nouvelle grande rivalité du football mondial, à l'image de celle opposant Lionel Messi à Cristiano Ronaldo. A Barcelone, Yamal est devenu bien plus qu'un espoir ou un simple crack, il symbolise désormais le renouveau du Barça. Hansi-Filck, totalement sous le charme du joueur, en a rapidement fait un pilier de sa formation. Un choix payant puisque le jeune espagnol a brillé jusqu'en demi-finale de la Ligue des champions en plus d'avoir remporté la Liga, la Supercoupe d'Espagne et la Coupe du Roi.

Mais si Yamal fascine, Doué impressionne désormais. Auteur d'une magnifique finale de Ligue des champions avec deux buts et une passe décisive, le Français a été dans tous les bons coups à Munich, au point d'être élu homme du match par l'UEFA. Le joueur formé au Stade Rennais affiche déjà une grande maturité pour son âge, en plus du sang froid qu'il a montré en finale, de quoi s'afficher en véritable rival de Lamine Yamal dans les prochaines années. Un duo qui pourrait succéder à la rivalité iconique Lionel Messi - Critiano Ronaldo, qui a fait vibrer les supporters pendant la dernière décennie.