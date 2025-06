"Luis Enrique est un talent unique" : l'hommage de cette légende espagnole pour le coach du PSG

Champion d'Europe avec le PSG, Luis Enrique est au cœur d'une pluie d'éloges. Une légende espagnole lui a rendu un hommage appuyé.

Après avoir remporté la deuxième Ligue des champions de sa carrière d'entraîneur, dix ans après son sacre avec le FC Barcelone, Luis Enrique reçoit bon nombre d'éloges. Une reconnaissance immense pour celui qui n'a jamais perdu une finale de sa carrière en tant qu'entraîneur. La légende espagnole Andres Iniesta lui a rendu hommage appuyé dans un entretien accordé à Sky Sports.

"C'est un coach spécial. Je l'ai connu comme joueur et entraîneur. Il a un talent unique. C'est un travailleur acharné, avec des idées très claires. Il sait convaincre, transmettre et surtout faire confiance à ses joueurs" a lâché Andres Iniesta, particulièrement élogieux envers le coach du PSG. Luis Enrique, architecte de ce Paris Saint-Germain champion d'Europe n'en est pas à sa première victoire légendaire, Andres Iniesta se souvient notamment d'un soir historique pour le FC Barcelone et de la "Remontada" contre ce même PSG (6-1) : "Une nuit inoubliable" se rappelle celui qui était sous les ordres de Luis Enrique ce soir là.

Au moment d'évoquer le retour du FC Barcelone au premier plan, Iniesta évoque naturellement un joueur, Lamine Yamal, qu'il qualifie de "talent unique". L'ex joueur du FC Barcelone s'intéresse particulièrement au prodige catalan puisque lui même à ouvert une académie de football depuis sa retraite. Une formation nommée la "méthodologie Iniesta" basée sur l'importance de développer la technique footballistique mais aussi l'aspect humain. Une partie du football qui est chère à Iniesta qui a reconnu avoir souffert d'anxiété et de dépression au cours de sa carrière, en contre exemple parfait du modèle "viriliste" imposé dans le football et le sport de haut niveau plus généralement.