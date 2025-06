Bellingham va être transféré, Dortmund prêt à mettre le prix

Le Borussia Dortmund est prêt à mettre le prix pour accueillir Bellingham.

Le Borussia Dortmund est aux aguets pour saisir une belle opportunité sur le marché des transferts, en faisant revenir au club un nom que les supporters connaissent bien, Bellingham. Mais cette fois ce n'est pas Jude (passé au BVB de 2020 à 2023), mais bien son petit frère Jobe Bellingham que le club allemand serait sur le point d'attirer dans ses filets.

Si Jude Bellingham, star du Real Madrid, fait le plus l'actualité dans la fratrie anglaise, Jobe compte bien franchir un nouveau palier dans sa carrière. A 19 ans, alors qu'il vient d'être promu en Premier League avec Sunderland, Bellingham aurait donné son accord pour rejoindre le Borussia Dortmund. Le club jaune et noir serait prêt à débourser environ 30 millions d'euros pour finaliser l'arrivée de l'Anglais. Une opération stratégique pour le Borussia qui souhaite rééditer le superbe coup Jude Bellingham, arrivé à Dortmund à 17 ans avant d'être vendu trois ans plus tard au Real Madrid pour 100 millions d'euros. La délégation du club de la Ruhr, avec notamment Sebastian Kehl (directeur sportif) Nuri Sahin, (entraîneur de l'équipe première) et Lars Ricken (directeur du centre de formation) s'est rendue en Angleterre pour ficeler un dossier qui a de très grandes chances de se concrétiser d'ici peu.

Formé comme son frère à Birmingham, Jobe Bellingham a constamment progressé à Sunderland depuis son arrivée en 2023, auteur de 4 buts et 3 passes décisives en 43 matches toutes compétitions confondues cette saison avec les Black Cats. Bellingham, actuellement international anglais U21, présente une valeur de 22 millions selon Transfermrkt.