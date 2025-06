Pas de Yamal ni Dembélé, cette ancienne légende nomme le futur Ballon d'or

Alors que le bras de fer a commencé entre Dembélé et Yamal pour le Ballon d'or, une légende du foot a livré un verdict surprise.

Après le sacre du PSG en finale de Ligue des champions 5-0 face à l'Inter milan, l'idée de voir Ousmane Dembélé remporter le Ballon d'or a pris un peu plus d'épaisseur. Couronné en Ligue 1, Coupe de France et dorénavant Ligue des Champions, le Tricolore fait même figure de favori aux côtés de Lamine Yamal. Luis Enrique en fait son favori pour le prestigieux trophée individuel : "il le mérite pour ses buts, mais surtout pour sa manière de défendre. En finale, il a été exceptionnel". Face à lui, Lamine Yamal a signé une saison tout bonnement exceptionnelle, impressionnant de maturité à 17 ans. L'Espagnole a lui aussi réalisé une saison où il a gagné des titres : la Liga, la Coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne. "Ce gamin est incroyable. Ce qu'il fait à 17 ans personne ne l'avait jamais fait. C'est lui le favori naturel au Ballon d'or" a lancé l'ancienne gloire du club catalan Hristo Stoichkov, qui a clairement fait son choix quant au futur vainqueur du trophée individuel.

C'est pourtant un autre nom qu'a évoqué la légende brésilienne Rosario pour le Ballon d'or. Au micro d'ESPN, il n'a pas hésité à surprendre en optant pour Raphinha : "A l'heure actuelle, je choisirais Raphinha parce qu'il a marqué beaucoup de buts importants, non seulement pour le Barça mais aussi pour la sélection du Brésil. Et puis c'est un Brésilien" a avoué Romario, manquant peut-être un brin d'objectivité sur ce coup. L'ailier du FC Barcelone a aussi affiché une magnifique saison à 28 ans avec 34 buts et 25 passes décisives en 57 matches toutes compétitons confondues.