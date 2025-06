Allemagne - Portugal : Ronaldo améliore un record... chaîne, compos

En demi-finale de la Ligue des nations, ce mercredi 4 juin, le Portugal de Cristiano Ronaldo affronte l'Allemagne à la Munich Football Arena.

La saison de clubs est terminée, place aux pays à l'approche de cet été. La Ligue des nations est de retour avec des affiches alléchantes au stade des demi-finales. En Allemagne, les plus grandes nations ont pris rendez-vous : l'Allemagne, le Portugal, la France et l'Espagne. Les deux premières citées ouvrent le bal, à Munich, quelques jours à la suite du sacre du PSG face à l'Inter Milan (0-5).

Pays hôte de cette fin de compétition, la Die Mannschaft part avec le statut légitime de favori. Face à la presse, le sélectionneur Julian Nagelsmann s'est montré ambitieux. "L'objectif est de remporter le titre. Nous voulons être performants, obtenir des résultats et gagner des titres, et c'est très important pour nous en tant que groupe. L'Espagne a prouvé l'importance de ce tournoi en le remportant avant de triompher à l'EURO 2024. Quand je regarde les visages de nos joueurs, je vois de la motivation et de l'excitation. J'ai hâte de découvrir l'atmosphère dans le stade." Néanmoins, l'ex-manager du Bayern compte de nombreux absents pour ce choc : Amiri, Bisseck, Havertz, Henrichs, Kleindienst, Musiala, Rüdiger, Schlotterbeck, Stiller ont été contraints de renoncer à ce Allemagne - Portugal.

En face, les Lusitaniens, qui ont déjà remporté la Ligue des nations en 2019, ont des éléments à faire-valoir. Parmi une ribambelle de jeunes prodiges, dont le dernier en date s'appelle Rodrigo Mora (19 ans), le vétéran Cristiano Ronaldo va battre, lors de ce Allemagne - Portugal, une nouvelle marque. Il fêtera sa 220e sélection avec l'équipe nationale. Face aux médias, Roberto Martinez a mis en valeur le vécu collectif de son groupe à l'orée de ce grand rendez-vous : "Il n'y a pas beaucoup d'occasions de remporter des trophées dans le football international, et il n'y a rien de mieux que de le faire. L'important, c'est que nous soyons là, et la phase finale est l'endroit où nous devons être. Cette équipe a fait preuve d'une grande résilience au cours de ces deux années et demie, et affronter des équipes comme l'Allemagne, puis peut-être l'Espagne ou la France, sont des défis parfaits pour continuer à préparer l'équipe pour la Coupe du Monde."

Dans le cadre des demi-finales, le Ligue des nations offre un choc : Allemagne - Portugal. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h00.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches de la Ligue des nations, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Allemagne - Portugal. Cette affiche sera diffusée par TF1. Vous devrez donc vous brancher sur TF1.

Pour suivre Allemagne - Portugal en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de vous inscrire gratuitement à TF1+. Vous allez, par la suite, pouvoir rejoindre TF1.

La composition probable de la Die Mannschaft pour ce Allemagne - Portugal : Ter Stegen, Kimmich, Tah, Koch, Raum, Goretzka, Gross, Adeyemi, Wirtz, Sané, Füllkrug

La composition probable de la Selecção das quinas pour ce Allemagne - Portugal : Diogo Costa, Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes, João Neves, Bernardo Silva, Ronaldo, Rafael Leão.