Hansi Flick ne compte plus sur lui, un cadre du Barça sur le départ

Hansi Flick souhaite le départ d'un des cadres du FC Barcelone.

Il était intouchable au Barça avant de devenir un indésirable d'Hansi Flick. Considéré comme l'un des piliers de la défense catalane, ce joueur a été jugé décevant en demi-finale de la ligue des champions perdue face à l'Inter Milan. Selon Mundo Deportivo, la direction catalane a en effet revu ses plans concernant Ronald Araujo. Le FC Barcelone est à l'écoute des offres qui seront formulées pour son défenseur central.

Une décision qui a été nourrie par plusieurs facteurs. D'abord parce qu'Hansi Flick souhaiterait un défenseur plus à l'aise à la relance, capable d'initier des attaques placées proprement. De plus, la situation économique du club est toujours tendue et le Barça sait qu'il doit faire des sacrifices s'il veut se renforcer pour la saison prochaine. Il faut dire que le salaire annuel de 10 millions d'euros de Ronald Araujo pèse lourd dans la masse salariale du club, et sa vente pourrait permettre au FC Barcelone de renflouer les caisses à hauteur de 50 millions d'euros.

Plusieurs clubs sont intéressés de longue date, comme la Juventus, et pourraient passer à l'offensive d'ici peu. Le Bayern Munich suit également le dossier, bien que réticent à l'idée de dépenser autant pour un joueur. Manchester United semblerait tenir la corde puisque les Red Devils ont formulé une offre concrète à l'entourage du joueur et sont prêts à s'aligner sur les exigences du Barça. Ronald Araujo est de son côté largement ouvert à un départ. L'Uruguayen n'a joué que 12 petits matches de Liga cette saison avec le FC Barcelone, pour un but et une passe décisive.