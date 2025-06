Mario Balotelli se lance dans un nouveau challenge très étonnant

Après un passage complètement manqué au Genoa, Balotelli s'est lancé un nouveau défi pour le moins surprenant.

Le fantasque italien, Mario Balotelli, n'en finit plus de surprendre. Après avoir connu un 11e club dans sa carrière en signant au Genoa la saison dernière, Balotelli va se lancer un nouveau défi après avoir disputé seulement 56 minutes en six matches disputés avec son club, un "mauvais choix" de carrière selon l'attaquant. Arrivé à la demande d'Alberto Gilardino, coach du Genoa de 2022-2024, Mario Balotelli a été refroidi par l'arrivée de Patrick Vieira sur le banc du club. Les deux hommes, qui s'étaient déjà côtoyés à Nice, n'avaient pas entretenu une bonne relation. Résultat, Balotelli a été placardisé toute la saison par le coach français.

Le joueur de 34 ans a annoncé qu'il rejoignait l'Angleterre, non pas en Premier League, mais dans une compétition de futsal, la Baller League, un choix pour le moins original et surprenant. Sur les réseaux sociaux, Balotelli a clairement expliqué ce choix, tout en humilité comme à son habitude : "La Baller League voulait les meilleurs joueurs, c'est pourquoi je suis venu. Final Four à l'O2 le 12 juin. Venez voir la folie, ne manquez pas l'occasion". L'objectif pour Mario Balotelli, rejoindre la MLS a l'issue de ce challenge en Angleterre pour se lancer dans une ultime aventure. L'Italien se refuse à finir sa carrière dans un pays exotique seulement pour une question d'argent : "J'ai refusé une offre chinoise bien plus élevée que celles venues d'Arabie Saoudite. J'ai préféré jouer au football et rester à Marseille" avait-il lâché lors d'une interview pour Controcalcio en 2023.

Mario Balotelli a remporté quelques trophées au cours de sa carrière, notamment lors de son passage à l'inter Milan où il a soulevé la Ligue des champions et trois trophées de Serie A. Il a aussi remporté la Premier League avec Manchester City en 2012. Finaliste de l'Euro 2012 avec l'Italie, Mario Balotelli compte 36 sélections avec la Squadra azzurra pour 14 buts.