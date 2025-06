"Le Ballon d'or ? Ça viendra" : Lamine Yamal évoque le trophée et glisse un tacle à Dembélé

Pour la première fois, l'Espagnol a évoqué le Ballon d'or qu'il vise, mais peut être pas de suite.

Lamine Yamal a accordé une interview à "El Partidazo" sur la radio COPE, qui sera diffusée ce mardi 3 juin. Un premier aperçu est déjà sorti et le prodige espagnol a évoqué la course au Ballon d'or. Il en a profité pour glisser un petit tacle à Ousmane Dembélé, l'autre favori, affirmant que le vainqueur devrait être celui du meilleur joueur de l'année, et non celui du résultat dans un tournoi. Il a assuré également que "cela se passera mal pour lui" s'il pense qu'il doit le gagner en générant de la pression sur lui-même.

" Je garde pour moi le titre de meilleur joueur de l'année. Au final, je ne pense pas au trophée, ni à savoir si je vais le gagner. Ça ne se passera pas comme prévu si je pense devoir gagner le Ballon d'Or. Je pense à jouer, à gagner, et ça viendra. Si je gagne la Ligue des champions et la Coupe du monde l'année prochaine, ça viendra. Il s'agit d'en profiter et de laisser venir les choses quand il le faut ", a déclaré le joueur du Barça. "Ce prix récompense le meilleur joueur de l'année. Je suis sûr que nous gagnerons jeudi (face à la France NDLR), mais que nous gagnions ou non, je voterais pour le meilleur joueur de l'année, car s'il m'arrivait quelque chose à moi ou à Dembélé ce jour-là, pour qui voteriez-vous ? Quelqu'un d'autre qui jouerait la finale dimanche ? Je fais partie de ceux qui votent pour le meilleur joueur de l'année."

En plus du Ballon d'or, Lamine Yamal a expliqué qu'il était heureux à Barcelone, et a déclaré qu'il lui était "impossible" de jouer pour le Real Madrid au cours de sa carrière, et il a salué sa saison avec son club, demandant plus d'optimisme de la part de la communauté barcelonaise.